Bắt nam thanh niên vận chuyển 4 bánh heroin và 6.000 viên ma túy

Ngày 15/9, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, tổ công tác kế hoạch 1266 Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA06) và Công an xã Na Son đã bắt quả tang một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Sùng A Súa cùng tang vật vụ án.

Theo đó, vào 8h15 cùng ngày, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bản Xa Dung C, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên, tổ công tác đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Sùng A Súa (SN 1999, trú tại bản Tìa Ghếnh, xã Xa Dung) khi đang vận chuyển trái phép ma túy đi tiêu thụ.

Khám xét nhanh, lực lượng chức năng phát hiện trong bao tải màu xanh đối tượng cầm theo có cất giấu 4 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều tang vật liên quan gồm: 2 điện thoại di động và 1 xe máy sử dụng để liên lạc, vận chuyển ma túy. Hiện đối tượng và toàn bộ tang vật đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật..

