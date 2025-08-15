Bắt nam thanh niên lừa đảo bằng hình thức chuyển khoản ở Tuyên Quang

Đối tượng sửa ảnh làm giả thông báo chuyển tiền thành công trên điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tiền và hàng hóa của người dân.

Ngày 15/8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện trong khoảng thời gian 3 ngày gần đây trên địa bàn các xã Việt Lâm, Vị Xuyên, Thuận Hòa, Bắc Mê, xuất hiện 1 đối tượng thường đến các hàng tạp hóa, quán nước để mua hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, hoặc nhờ chuyển khoản để rút tiền mặt. Đối tượng sửa ảnh làm giả thông báo chuyển tiền thành công trên điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tiền và hàng hóa của người dân.

Đối tượng Phu Minh Liên tại cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác 424 Công an phường Hà Giang 2 đã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an xã Ngọc Đường tiến hành rà soát, khoanh vùng, truy tìm đối tượng. Đến 15h10’ ngày 14/8/2025, tại thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường, Tổ Công tác đã phát hiện và mời đối tượng về trụ sở làm việc.

Quá trình đấu tranh, đối tượng Phu Minh Liên, sinh năm 2004, trú tại xã Pờ Ly Ngài, tỉnh Tuyên Quang khai nhận: Từ 11-14/8/2025, với thủ đoạn nêu trên, đối tượng đã đến các hàng quán trên địa bàn để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên tiếp 7 lần. Các đơn vị chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

