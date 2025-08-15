Hà Nội

Xã hội

Bắt nam thanh niên lừa đảo bằng hình thức chuyển khoản ở Tuyên Quang

Đối tượng sửa ảnh làm giả thông báo chuyển tiền thành công trên điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tiền và hàng hóa của người dân.

Gia Đạt

Ngày 15/8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện trong khoảng thời gian 3 ngày gần đây trên địa bàn các xã Việt Lâm, Vị Xuyên, Thuận Hòa, Bắc Mê, xuất hiện 1 đối tượng thường đến các hàng tạp hóa, quán nước để mua hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, hoặc nhờ chuyển khoản để rút tiền mặt. Đối tượng sửa ảnh làm giả thông báo chuyển tiền thành công trên điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tiền và hàng hóa của người dân.

532971282-1231952702302307-3945895800319249751-n.jpg
Đối tượng Phu Minh Liên tại cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác 424 Công an phường Hà Giang 2 đã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an xã Ngọc Đường tiến hành rà soát, khoanh vùng, truy tìm đối tượng. Đến 15h10’ ngày 14/8/2025, tại thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường, Tổ Công tác đã phát hiện và mời đối tượng về trụ sở làm việc.

Quá trình đấu tranh, đối tượng Phu Minh Liên, sinh năm 2004, trú tại xã Pờ Ly Ngài, tỉnh Tuyên Quang khai nhận: Từ 11-14/8/2025, với thủ đoạn nêu trên, đối tượng đã đến các hàng quán trên địa bàn để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên tiếp 7 lần. Các đơn vị chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
Xã hội

Bắt đối tượng xưng nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 30 tỷ ở An Giang

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lăng Ngọc Diễm (SN 1986, cư trú đường Sư Vạn Hạnh).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lăng Ngọc Diễm (SN 1986, cư trú đường Sư Vạn Hạnh, phường Bình Đức, An Giang).

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp nhận tin tố giác của người dân về việc Lăng Ngọc Diễm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xã hội

Công an Hà Nội cảnh báo giả mạo doanh nhân nổi tiếng để lừa đảo

Để tạo sự tin tưởng, các trang facebook này còn sử dụng cả tích xanh, chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp các bài viết về doanh nhân.

Ngày 14/8, Công an TP Hà Nội cho biết, lợi dụng uy tín của các doanh nhân nổi tiếng, hiện nay xuất hiện các trang facebook “mạo danh” doanh nhân, chạy quảng cáo chia sẻ về đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, lôi kéo người dân tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

capture.png
Trang facebook “mạo danh” doanh nhân.
Xã hội

Bắt giữ người phụ nữ bị truy nã trốn thi hành án ở Hà Nội

Tạ Thị Thuỳ Dương bị kết án 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn và không chấp hành quyết định thi hành án.

Ngày 13/8, Công an TP Hà Nội cho biết ‎Công an phường Việt Hưng đã bắt giữ đối tượng truy nã Tạ Thị Thùy Dương (SN 1982, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội).

capture.png
Đối tượng truy nã Tạ Thị Thùy Dương.
Công an Hà Nội truy nã Đoàn Bảo Châu

Công an Hà Nội truy nã Đoàn Bảo Châu

Đoàn Bảo Châu bị truy nã về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hà Nội rà soát quỹ đất để lắp trạm sạc

Hà Nội rà soát quỹ đất để lắp trạm sạc

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi 126 xã, phường đề nghị phối hợp rà soát, thu thập số liệu, tổng hợp quỹ đất để lắp đặt trạm sạc cho phương tiện sử dụng năng lượng sạch.