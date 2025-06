Bắt nam thanh niên dùng dao đâm chết người tại quán ăn

Ngày 7/6, Công an TP. Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) và Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã phát hiện, triệt phá một ổ nhóm đối tượng có hành vi buôn bán hàng giả là các thiết bị điện tử, giả mạo các thương hiệu nổi tiếng, với quy mô đặc biệt lớn qua mạng xã hội Facebook.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng gồm: Lê Hữu Minh (SN 1994, ở Xuân Sinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa); Lê Huy Phiệt (SN 1980, ở Hải phòng); Phạm Tú Uyên (SN 1996, ở Hà Nội); Nguyễn Thị Ly (SN 1990, ở Thanh Hóa) và Trần Mạnh Tiến (SN 2003, ở Tân Yên, Bắc Giang).