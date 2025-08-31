Bắt khẩn cấp kẻ cướp điện thoại của người đi đường ở Quảng Trị

Đang dừng xe máy để nghe điện thoại, chị Trần Thị Thu L. bất ngờ bị một đối tượng áp sát bóp cổ, uy hiếp, rồi cướp chiếc điện thoại di động Samsung S21.

Ngày 31/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Quảng Ninh, Công an phường Đồng Sơn và Công an phường Đồng Thuận bắt giữ đối tượng Hà Tuấn Phi (SN 2008, trú tại thôn Phúc Duệ, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào lúc 16h30’ ngày 30/8, chị Trần Thị Thu L. (trú tại thôn Xuân Sơn, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) đến Phòng Cảnh sát Hình sự trình báo, khoảng 15h ngày 30/8, chị L. điều khiển xe mô tô mang BKS 73G1-211.35 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, khi đến đoạn qua khu vực rừng tràm thuộc thôn Lệ Kỳ (xã Quảng Ninh) thì dừng lại nghe điện thoại.

Bất ngờ có 01 nam thanh niên đi xe mô tô chạy vượt lên rồi vòng lại đi theo chị L., áp sát dùng tay bóp cổ đẩy chị L. vào phía trong khu vực rừng tràm rồi uy hiếp, lục soát để tìm tài sản.

Hà Tuấn Phi cùng tang vật bị bắt giữ.

Do sợ ảnh hưởng đến tính mạng, chị L. đã đưa cho đối tượng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S21. Sau khi lấy điện thoại, đối tượng yêu cầu chị L. cung cấp mật khẩu máy và phải làm theo yêu cầu của đối tượng rồi bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an xã Quảng Ninh, Công an phường Đồng Sơn và Công an phường Đồng Thuận truy xét nóng đối tượng gây án.

Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan Công an đã xác định được nghi phạm gây ra vụ cướp nói trên và tiến hành bắt giữ đó là đối tượng Hà Tuấn Phi (SN 2008, trú tại thôn Phúc Duệ, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) và thu giữ tang vật liên quan.

Tại cơ quan Công an, Phi khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên khi thấy chị L. dừng lại ở khu vực ít người qua lại đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.