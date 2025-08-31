Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt khẩn cấp kẻ cướp điện thoại của người đi đường ở Quảng Trị

Đang dừng xe máy để nghe điện thoại, chị Trần Thị Thu L. bất ngờ bị một đối tượng áp sát bóp cổ, uy hiếp, rồi cướp chiếc điện thoại di động Samsung S21.

Hạo Nhiên

Ngày 31/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Quảng Ninh, Công an phường Đồng Sơn và Công an phường Đồng Thuận bắt giữ đối tượng Hà Tuấn Phi (SN 2008, trú tại thôn Phúc Duệ, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào lúc 16h30’ ngày 30/8, chị Trần Thị Thu L. (trú tại thôn Xuân Sơn, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) đến Phòng Cảnh sát Hình sự trình báo, khoảng 15h ngày 30/8, chị L. điều khiển xe mô tô mang BKS 73G1-211.35 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, khi đến đoạn qua khu vực rừng tràm thuộc thôn Lệ Kỳ (xã Quảng Ninh) thì dừng lại nghe điện thoại.

Bất ngờ có 01 nam thanh niên đi xe mô tô chạy vượt lên rồi vòng lại đi theo chị L., áp sát dùng tay bóp cổ đẩy chị L. vào phía trong khu vực rừng tràm rồi uy hiếp, lục soát để tìm tài sản.

anh-c1.jpg
Hà Tuấn Phi cùng tang vật bị bắt giữ.

Do sợ ảnh hưởng đến tính mạng, chị L. đã đưa cho đối tượng 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S21. Sau khi lấy điện thoại, đối tượng yêu cầu chị L. cung cấp mật khẩu máy và phải làm theo yêu cầu của đối tượng rồi bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an xã Quảng Ninh, Công an phường Đồng Sơn và Công an phường Đồng Thuận truy xét nóng đối tượng gây án.

Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan Công an đã xác định được nghi phạm gây ra vụ cướp nói trên và tiến hành bắt giữ đó là đối tượng Hà Tuấn Phi (SN 2008, trú tại thôn Phúc Duệ, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) và thu giữ tang vật liên quan.

Tại cơ quan Công an, Phi khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên khi thấy chị L. dừng lại ở khu vực ít người qua lại đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Kẻ cướp #uy hiếp #bóp cổ #Công an Quảng Trị #điều tra #bắt giữ

Bài liên quan

Xã hội

Bắt quả tang người đàn ông mua 9kg pháo nổ về chơi Tết

Vừa mua 9kg pháo nổ về chơi Tết, Lê Viết Nguyên đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 31/8, thông tin từ Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Lê Viết Nguyên (SN: 1980) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép hàng cấm

Trước đó, vào lúc 16h45 ngày 21/08, Công an xã Hương Khê phối hợp cùng các lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn xã Hương Khê (Hà Tĩnh), bắt quả tang đối tượng Lê Viết Nguyên (SN: 1980, trú tại thôn 2, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi tàng trữ trái phép pháo nổ.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt “nóng” đối tượng đột nhập cửa hàng Thế giới di động trộm hàng loạt Iphone

Do thiếu tiền tiêu xài, Nguyễn Văn Vọng (Hà Tĩnh) đã đột nhập cửa hàng Thế giới di động lấy trộm 05 điện thoại di động Iphone, 01 máy tính bảng...

Ngày 30/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Vọng (SN 1986 ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “ trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 9/8, Công an phường Thành Sen nhận được tin báo của quản lý cửa hàng Thế giới di động (số 160, đường Hà Huy Tập, phương Thành Sen) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy đi một số điện thoại di động và máy tính bảng, trị giá gần 150 triệu đồng.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng trộm xe máy rồi "gạ" chủ nhân chuộc lại

Sau khi lấy trộm được xe máy, Trần Sơn (Lâm Đồng) đã liên hệ với khổ chủ đề nghị chuộc lại với số tiền 1,5 triệu đồng.

Ngày 22/8, thông tin từ Công an xã Liên Hương (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công vụ trộm xe máy rồi liên hệ với chủ xe đòi tiền chuộc xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, Công an xã Liên Hương tiếp nhận tin trình báo của chị N.T.H. (26 tuổi, trú xã Liên Hương) về việc chị bị kẻ gian trộm xe máy tại bờ kè Phước Thể vào ngày 19/8. Sau đó, có một người đàn ông đã liên hệ với chị H. nói là biết rõ kẻ trộm xe và đề nghị chị H. chuộc với số tiền 1,5 triệu đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới