Bắt khẩn cấp "hung thần" container đánh võng trên cao tốc TP HCM

Bộ Công an phối hợp với các đơn vị ở tỉnh Nghệ An triển khai xây mới và sửa chữa 1.000 căn nhà bị thiệt hại sau trận mưa lũ lịch sử vừa qua.

Ngày 6/8, thông tin từ Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết, Ban Vận động cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trích nguồn cứu trợ Trung ương số tiền 65 tỉ đồng chuyển đến Văn phòng Bộ Công an để hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ.