Hà Nội liên tiếp phát hiện thanh niên mang vũ khí 'dạo phố' đêm

Trong khi tuần tra đêm, lực lượng Công an Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ nhiều thanh niên mang theo vũ khí.

Gia Đạt

Trước đó, khoảng 23h45 đêm 12/1/2026, tổ công tác Y2/141 - Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến phố Minh Khai - Đại La. Khi đến trước số nhà 458 Minh Khai, tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Wave RSX, BKS: 30N7-1194 có biểu hiện nghi vấn đã dừng xe kiểm tra, xác định người điều khiển là H.C.H., SN 2006, trú tại phường Việt Hưng, Hà Nội chở theo N.P.T.Đ., SN 2007, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội. Tổ công tác phát hiện trong cốp xe của H. có 1 tay đấm bằng kim loại màu đen.

1f35d0f8e7b00eee57a1.jpg
Hai thiếu niên điều khiển xe máy mang theo dao bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại chỗ, H. khai nhận mang theo tay đấm để "phòng thân". Tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao người, phương tiện cùng tang vật về Công an phường Vĩnh Tuy để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Đến khoảng 0h05 rạng sáng 13/1/2026, tổ công tác Y5/141 làm nhiệm vụ tại khu vực trước số 102 Nhuệ Giang, phường Hà Đông phát hiện 3 nam thanh niên điều khiển xe mô tô Yamaha màu đỏ đen, BKS: 19C1-316.42 có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra xác định, người điều khiển là H.N.T., SN 2001, trú tại xã Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ. Hai thanh niên ngồi sau là L.X.P., SN 2001, cùng quê với T. và Đ.N.T., SN 1999, trú tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong ba lô của Thái để trên xe có 2 côn nhị khúc bằng inox, chiều dài khoảng 50cm. Tổ công tác đã bàn giao người và tang vật cho Công an phường Hà Đông để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Khoảng 1h30 cùng ngày, Tổ công tác Y17 thực hiện tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến QL1A Ngọc Hồi - Đỗ Mười. Khi đến khu vực đầu đường giao nhau giữa Đỗ Mười - Trần Thủ Độ, lực lượng tuần tra phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu SYM Galaxy màu xám - đen, BKS: 29AB-905.35. Thời điểm kiểm tra, các đối tượng đã sử dụng khẩu trang để che biển số. Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.

Người điều khiển khai là N.Q.Đ., SN 2009, ngồi sau là N.M.P., SN 2008, cùng trú tại xã Thanh Trì, Hà Nội. Đ. không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe. Qua kiểm tra người, tổ công tác phát hiện trong áo khoác của Đ. cất giấu 1 con dao có chuôi và lưỡi bằng kim loại. Các đối tượng khai nhận, mang theo dao để "phòng thân". Tổ công tác đã bàn giao 2 đối tượng cùng phương tiện và tang vật về Công an phường Yên Sở để tiếp tục làm rõ theo thẩm quyền.

Các vụ việc trên cho thấy hiệu quả của lực lượng 141 trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi mang theo hung khí trên đường phố, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

