Án mạng đau lòng sau cuộc nhậu ở An Giang

Sau khi lời qua tiếng lại, Võ Văn Phút (tỉnh An Giang) đã dùng chân đá mạnh vào mặt bác dâu nhiều lần khiến nạn nhân tử vong.

Tối 22/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Võ Văn Phút (30 tuổi, ở xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, sáng 12/11, Võ Văn Phút nhậu say về nhà thì gặp ông Võ Văn Út (cha của Phút) cùng với bà N.T.R. (79 tuổi - bác dâu của Phút, ở ấp Bắc Sơn, xã Thoại Sơn) đang ngồi xem ti vi.

Đối tượng Võ Văn Phút tại cơ quan Công an.

Sau đó, giữa Phúc và bà R. xảy ra cự cãi, lời qua tiếng lại. Nổi máu côn đồ, Phúc đi đến chỗ bà R. ngồi và dùng chân phải đá mạnh nhiều cái vào mặt bà R. khiến nạn nhân gục xuống nền nhà, bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, cha của Phút xông vào can ngăn và cùng mọi người đưa bà R. đi cấp cứu, nhưng bà R. tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Phút đã đến Công an xã Thoại Sơn đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

