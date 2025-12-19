Bắt giữ lô điện thoại trị giá 200 triệu không có hóa đơn, chứng từ ở Sơn La

Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, hợp đồng mua bán để chứng minh được tính hợp pháp của hàng hóa của lô điện thoại.

Ngày 19/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - tham nhũng và môi trường Công an tỉnh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi cục QLTT tỉnh Sơn La tiến hành kiểm tra đối với hộ kinh doanh bán lẻ điện thoại do ông L. V. Đ làm chủ ở phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La phát hiện hộ kinh doanh có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Cơ quan chức năng tiến hành xử lý chủ cửa hàng vi phạm.

Tại thời điểm làm việc, phát hiện hàng hóa vi phạm là điện thoại di động Iphone các loại đã qua sử dụng (trị giá khoảng 200 triệu đồng), chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, hợp đồng mua bán để chứng minh được tính hợp pháp của hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Hiện, tổ công tác đã lập biên bản tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

