Nhìn lại toàn cảnh bức tranh hạ tầng giao thông năm 2025

Năm 2025, ngoài việc đưa vào khai thác, khánh thành, thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc Nam, Bộ Xây dựng cũng đã tiến hành phân cấp phân quyền triệt để các quốc lộ cho địa phương. Đây là một bước tiến rất lớn trong quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường trọng yếu của quốc gia.

KHÁNH THÀNH, KHỞI CÔNG LOẠT DỰ ÁN GIAO THÔNG TRỌNG ĐIỂM

Trong năm 2025, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai 51 dự án, trong đó khởi công 15 dự án mới và hoàn thành 36 dự án. Các công trình, dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đã góp phần tạo thuận lợi trong lưu thông, giảm tai nạn, đảm bảo TTATGT và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương nơi dự án đi qua.

Nhân kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946- 19/12/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng tiếp tục tổ chức khởi công, khánh thành nhiều Dự án, công trình quan trọng như: Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương - Mỹ Thuận; Dự án mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn; Dự án đầu tư hoàn thiện hầm Thần Vũ thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông; Dự án đầu tư hoàn thiện hầm Núi Vung thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông; Dự án thành phần 1 - Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đây là minh chứng sinh động cho thành tựu phát triển đột phá hạ tầng của đất nước.

Trong năm 2025, Bộ Xây dựng cũng đã phê duyệt Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông năm 2025 đối với hệ thống quốc lộ, Đường thủy nội địa, Hàng hải, Đường sắt, Hàng không; các Cục Quản lý chuyên ngành đã triển khai thực hiện theo quy định nhằm quản lý, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo giao thông an toàn thông suốt trên cả 5 lĩnh vực; đồng thời chỉ đạo các đơn vị tổ chức vận hành khai thác và bảo trì KCHTGT nhằm bảo vệ kết cấu công trình và đảm bảo ATGT, trong đó đặc biệt chú ý về công tác xử lý điểm đen, điểm mất ATGT, các vị trí đường ngang giao với đường sắt…

Theo đó, lĩnh vực đường bộ được phê duyệt kinh phí khoảng 12.578 tỷ đồng, lĩnh vực đường sắt được phê duyệt kinh phí khoảng 3.950 tỷ đồng, lĩnh vực đường thủy nội địa được phê duyệt kinh phí khoảng 1.063 tỷ đồng, lĩnh vực hàng hải được phê duyệt kinh phí khoảng 3.250 tỷ đồng, và lĩnh vực hàng không được phê duyệt kinh phí khoảng 1.366 tỷ đồng để phục vụ công tác bảo trì hàng năm.

Riêng với lĩnh vực đường sắt, trong năm 2025, đã thực hiện các biện pháp nâng cao điều kiện ATGT tại các vị trí giao cắt đồng mức giữa đường bộ - đường sắt. Trên các tuyến đường sắt hiện còn tồn tại 6 điểm đen, 988 điểm tiềm ẩn TNGT đường sắt.

ĐỒNG BỘ HỆ THỐNG CẢNH BÁO ATGT

Đối với hệ thống đèn tín hiệu giao thông, trong năm 2025, ngành Xây dựng đã rà soát gần 7.000 cụm đèn tín hiệu trên toàn quốc, phát hiện 1.025 cụm có bất cập, chủ yếu do thiếu đèn đếm ngược, kích thước khó quan sát, thiết bị đã quá niên hạn sử dụng hoặc áp dụng công nghệ cũ, điều khiển còn thủ công.

Thông qua các giải pháp sửa chữa, cải tạo và bổ sung báo hiệu đường bộ, đến nay cơ bản các tồn tại đã được khắc phục; một số vị trí phức tạp được ưu tiên xử lý đột xuất và đưa vào kế hoạch bảo trì năm 2025.

Hiện nay, hệ thống đèn tín hiệu giao thông cơ bản đã được bàn giao cho lực lượng Cảnh sát giao thông quản lý, vận hành.

Đối với hệ thống báo hiệu đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và địa phương rà soát, xử lý các điểm hay xảy ra tai nạn và các bất cập trong tổ chức giao thông.

Qua đó phát hiện khoảng 10.520 vị trí bất cập về biển báo, chủ yếu liên quan đến kích thước, vị trí lắp đặt, độ rõ nét hoặc nhu cầu bổ sung biển báo; phần lớn các tồn tại không ảnh hưởng lớn đến tổ chức giao thông. Các Khu Quản lý đường bộ và Sở Xây dựng địa phương đã yêu cầu khắc phục kịp thời, đồng thời rút kinh nghiệm trong công tác bố trí báo hiệu.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng ưu tiên bố trí các hạng mục sơn kẻ đường, biển báo, đinh phản quang, tiêu dẫn hướng và chiếu sáng tại các vị trí trọng điểm trong kế hoạch bảo trì hằng năm nhằm tăng cường an toàn giao thông. Công tác rà soát các điểm hay xảy ra tai nạn và bất cập tổ chức giao thông cần được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Dự kiến đầu năm 2026, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông tổ chức tổng rà soát trên toàn mạng lưới đường bộ theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, hướng tới mục tiêu tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, dễ hiểu và an toàn cho người dân.