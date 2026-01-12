Hà Nội

Xã hội

Cảnh giác trước âm mưu lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng

Các thế lực thù địch lợi dụng giải phóng mặt bằng để xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nước. Cần cảnh giác và đề phòng các hoạt động sai trái.

Gia Đạt

Ngày 12/1, Công an TP Hà Nội cho biết, trong thời gian qua, TP Hà Nội đang triển khai nhiều dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông, xây dựng 7 cầu vượt sông Hồng. Các dự án này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội, chỉnh trang đô thị, nâng cao đời sống nhân dân.

img-9381.jpg
Thông tin xuyên tạc, sai sự thật về công tác giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, lợi dụng tình hình tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị và một số đối tượng xấu đã gia tăng hoạt động tuyên truyền sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Các đối tượng cố tình bóp méo bản chất sự việc, thổi phồng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, quy chụp trách nhiệm, bịa đặt thông tin về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm gây hoang mang trong nhân dân, kích động khiếu kiện, tụ tập đông người, làm mất ổn định an ninh trật tự. Đáng chú ý, nhiều thông tin xấu độc được phát tán trên không gian mạng dưới dạng bài viết, video, hình ảnh cắt ghép, bình luận mang tính áp đặt, quy chụp, gây chia rẽ người dân với chính quyền.

Thực tế cho thấy, công tác giải phóng mặt bằng tại Hà Nội được triển khai công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được xây dựng trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đều được chính quyền các cấp chủ động đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.

Vì vậy, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo trước các thông tin chưa được kiểm chứng; không chia sẻ, bình luận, lan truyền các nội dung sai sự thật, mang tính kích động, xuyên tạc công tác giải phóng mặt bằng.

- Khi có ý kiến, kiến nghị liên quan đến giải phóng mặt bằng, người dân cần phản ánh qua các kênh chính thống của chính quyền, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo vào những hành vi vi phạm pháp luật.

- Mọi hành vi lợi dụng các vấn đề xã hội để xuyên tạc, kích động, nói xấu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đều xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Nguồn: ĐTHĐT.
#giải phóng mặt bằng #âm mưu #đảng #nhà nước #tuyên truyền #thù địch

