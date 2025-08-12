Hà Nội

Xã hội

Thời tiết ngày 12/8: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, Nam Bộ có mưa

Dự báo thời tiết ngày 12/8, Bắc Bộ, Trung Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác.

Theo Bảo Tiên/ Nhân Dân

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12/8, Bắc Bộ trời có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Trong khi đó, Trung Bộ trời có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 32-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

thoi-tiet.jpg
(Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết ngày và đêm 12/8 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng cục bộ; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nắng cục bộ, riêng đồng bằng có nắng nóng; vùng núi đêm cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng khu vực đồng bằng 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, phía bắc có nơi trên 36 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.


