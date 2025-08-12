Hà Nội

Xã hội

Triệt phá đường dây mang thai hộ, bắt giữ 18 người, giải cứu 11 trẻ sơ sinh

Bước đầu Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ 18 người, giải cứu 11 trẻ sơ sinh trong đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia do 1 người Trung Quốc cầm đầu.

Theo Tuấn Minh/ Người Lao Động

Ngày 11/8, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa phối hợp với một số phòng chức năng của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia do một người Trung Quốc tên Wang cầm đầu.

Đối tượng Quách Thị Thương trong đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia. Ảnh: Công an Ninh Bình
Đối tượng Quách Thị Thương trong đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện một số hội nhóm, đường dây có biểu hiện mang thai thuê vì mục đích thương mại nên đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an lập án đấu tranh.

Sau khi đã điều tra, nắm rõ, lực lượng công an đã phá án, bắt giữ 18 đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại; giải cứu thành công 11 trẻ sơ sinh được sinh ra từ những người mang thai thuê, thu giữ 7 hộ chiếu cùng nhiều giấy khai sinh, giấy chứng sinh và các tài liệu có liên quan.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình xác định đường dây mang thai thuê vì mục đích thương mại trên do người Trung Quốc tên Wang thành lập, cầm đầu, điều hành, chỉ đạo cho Quách Thị Thương (SN 1985, quê xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, hiện đang ở tại xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên) là đối tượng cầm đầu trong nước tổ chức thực hiện.

Những trẻ sơ sinh trong đường dây mang thai hộ được giải cứu.
Những trẻ sơ sinh trong đường dây mang thai hộ được giải cứu.

Thủ đoạn của đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia này là tìm cách tiếp cận, dụ dỗ những phụ nữ dưới 35 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn đồng ý mang thai thuê. Khi có người có nhu cầu, chúng sẽ đưa những phụ nữ đó sang Trung Quốc cấy phôi rồi đưa sang Campuchia dưỡng thai, sau đó đưa trở lại Việt Nam sinh con.

Khi những đứa trẻ ra đời, sẽ được những người nhờ mang thai thuê sang Việt Nam, làm xét nghiệm AND xác định huyến thống rồi tiến hành các thủ tục để được giao trẻ cho người mang thai thuê. Số tiền người mang thai thuê nhận là từ 300 triệu đồng/một ca.

Bước đầu, Công an Ninh Bình xác định đường dây trên đã tổ chức thực hiện hơn 100 ca mang thai hộ và đã khởi tố 7 bị can để điều tra về tội "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

nld.com.vn
