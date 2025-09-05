Bắt giữ đối tượng thuê 6 xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố ở Lâm Đồng

Sau khi thuê 6 xe ô tô tự lái, đối tượng Trần Văn Hải (Lâm Đồng) đã làm giả giấy tờ rồi mang xe đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Văn Hải (SN 1990, thường trú tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, ngày 22/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận đơn tố giác của anh Trần Anh D (trú tại xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng) tố cáo Trần Văn Hải về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức thuê xe ô tô tự lái, làm giả giấy tờ rồi mang xe đi cầm cố.

Trần Văn Hải tại cơ quan Công an.

Ngay sau đó, Cơ quan Công an đã khẩn trương thành lập tổ công tác, tổ chức xác minh, thu thập chứng cứ và đã bắt khẩn cấp Trần Văn Hải để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận do cần tiền đánh bạc, trả nợ và tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái, làm giả giấy đăng ký xe, giấy ủy quyền rồi mang đi cầm cố.

Theo cơ quan Công an xác định, Trần Văn Hải đã thuê 6 xe ô tô tự lái của 6 người dân với tổng giá trị gần 5 tỷ đồng tại các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh. Sau đó, Hải làm giả giấy tờ để mang đi cầm cố lấy 3,55 tỷ đồng, sử dụng hết vào việc đánh bạc và tiêu xài cá nhân.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ.