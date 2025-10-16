Hà Nội

Xã hội

Bắt giữ 3 nghi phạm cố ý gây thương tích đang ngồi xe khách bỏ trốn

Cả 3 nghi phạm trong vụ cố ý gây thương tích ở xã Cảm Nhân (Lào Cai) đang ngồi xe khách bỏ trốn thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Khánh Hoài

Ngày 16/10, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Đội 1, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) vừa phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai phát hiện, khống chế, bắt giữ 3 nghi phạm liên quan tới một vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Cảm Nhân (tỉnh Lào Cai).

Danh tính 3 nghi phạm gồm: Nguyễn Văn Quang Linh (SN 2000), Nguyễn Vũ Lâm (SN 2000), Nguyễn Hồng Sơn (SN 2002) cùng trú tại tỉnh Tây Ninh.

Video: Lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ 3 nghi phạm khi đang lẩn trốn trên xe khách.

Trước đó, khoảng 22h ngày 15/10, Công an xã Cảm Nhân (tỉnh Lào Cai) nhận được tin báo về việc tại quán trà sữa Ngọc Hiếu thuộc thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân xảy ra vụ xô xát, làm anh Bùi Xuân Kiểm (SN 1987, trú tại thôn Ngòi Lẵn, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) bị thương nặng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

Khi lực lượng Công an đến hiện trường thì sự việc đã kết thúc. Các đối tượng trong vụ xô xát và người bị thương đã rời đi.

a.jpg
Cả 3 nghi phạm đã được bàn giao cho Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Qua xác minh, Công an xác định 3 đối tượng trên liên quan trực tiếp đến vụ việc và phối hợp với Cục CSGT truy xét, bắt giữ khi các đối tượng đang bỏ trốn. Đến khoảng 11h40 ngày 16/10, Tổ Cảnh sát giao thông số 4 thuộc Đội 1, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai đã dừng kiểm tra ôtô khách mang biển số 21B-008.xx đang di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (từ bến xe khách Lục Yên về Hà Nội).

Tại đây, Cảnh sát phát hiện và khống chế được 3 đối tượng nêu trên. Cả 3 nghi phạm đã được bàn giao cho Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra, làm rõ.

