Dựng kịch bản lừa đảo, cặp đôi chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng

Do làm ăn thua lỗ, không còn khả năng trả nợ, Phan Thị Ngọc Hiền và Võ Kỳ đã "vẽ" ra kịch bản đầu tư để lừa đảo, chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Ngày 18/12, Toà án Nhân dân TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Phan Thị Ngọc Hiền (SN 1991) và Võ Kỳ (SN 1991), cùng trú tại TP Huế.

Theo cáo trạng, năm 2020, Hiền và Kỳ thống nhất góp vốn làm ăn chung trong lĩnh vực mua bán đất đai, đồng thời vay mượn tiền của nhiều người để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Quá trình làm ăn thua lỗ, không còn khả năng trả nợ, 2 bị cáo bàn bạc, thống nhất đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm tiếp tục huy động tiền và chiếm đoạt của các bị hại.

Hai bị cáo tại phiên toà.

Từ tháng 2/2020-4/2023, Hiền và Kỳ dựng lên nhiều kịch bản đầu tư như mở quầy thuốc, căng tin, đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn lãi suất cao hoặc lo chuyển công tác cho người thân.

Tin tưởng vào những thông tin này, nhiều bị hại đã giao tiền cho Hiền và Kỳ với tổng cộng hơn 5,63 tỷ đồng.

Ngoài hành vi phạm tội chung, Kỳ còn độc lập đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt của một người phụ nữ 1,125 tỷ đồng. Hiền cũng tự mình thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của một người khác 470 triệu đồng.

Tại phiên toà, 2 bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Phan Thị Ngọc Hiền 10 năm tù, Võ Kỳ 12 năm 6 tháng tù.

