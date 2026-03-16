CSGT Hà Nội xử phạt 3 tài xế xe tải làm rơi vãi đất thải xuống đường

Lực lượng CSGT Hà Nội đã lập biên bản xử lý 3 tài xế “điều khiển xe chở đất, đá có bạt che đậy nhưng để rơi vãi ra đường”.

Chiều 16/3, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội vừa xác minh, xử lý các tài xế xe tải có hành vi chở đất, bùn làm rơi vãi ra đường, gây trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Xe tải chở bùn đất thải làm rơi xuống đường.

Theo đó, sáng cùng ngày, qua công tác nắm tình hình, Đội CSGT đường bộ số 7 – Phòng CSGT, Công an TPHà Nội phát hiện nhiều đất thải rơi vãi trên tuyến đường Cầu Đơ - Quang Trung (đoạn trước số 267 Quang Trung, phường Hà Đông). Sự việc khiến một số người tham gia giao thông bị trơn trượt, ngã xe; rất may không xảy ra thương tích.

CSGT dừng phương tiện vi phạm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã khẩn trương tổ chức xác minh. Qua kiểm tra ban đầu xác định, tại khu vực gần các tuyến đường nêu trên có bãi tập kết đất thải phục vụ công trình xây dựng của Thành phố. Trong quá trình các phương tiện vận chuyển đất vào bãi tập kết, một số xe làm rơi vãi đất, bùn ra mặt đường, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

CSGT lập biên bản, xử phạt tài xế.

Ngay trong buổi sáng cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 7 đã yêu cầu đơn vị liên quan phối hợp với Công ty Môi trường đô thị Hà Đông thu dọn lượng đất rơi vãi, đồng thời phun rửa mặt đường nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Qua kiểm tra tại bãi tập kết, lực lượng chức năng phát hiện 03 phương tiện vận chuyển đất tuy có bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi ra đường. Tổ công tác đã lập biên bản xử lý 03 tài xế với hành vi “điều khiển xe chở đất, đá có bạt che đậy nhưng để rơi vãi ra đường”, mức phạt tiền 3.000.000 đồng/trường hợp, đồng thời tạm giữ giấy tờ liên quan để xử lý theo quy định.

Cũng trong sáng 16/3, tổ công tác phối hợp với Công an phường Kiến Hưng làm việc với Ban quản lý Công viên cây xanh 365 – đơn vị liên quan nhằm chấn chỉnh công tác vận chuyển đất thải, yêu cầu các phương tiện thực hiện nghiêm quy định che chắn, vệ sinh phương tiện trước khi ra khỏi công trường.

Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục xác minh hình ảnh liên quan để xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi ra đường, gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Xử lý nghiêm xe khách vượt ẩu trên cao tốc. Nguồn: Cục CSGT.