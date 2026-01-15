Công an Hà Nội truy tìm đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp

Hiện, cơ quan Công an chưa xác định được đối tượng đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối tượng.

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án Trộm cắp tài sản xảy ra tại phòng tập Gym Max, ngõ 95 Chùa Bộc, phường Kim Liên.

Đối tượng Phạm Văn Tuấn Anh.

Quá trình điều tra xác định, Phạm Văn Tuấn Anh (SN 1997; thường trú tại: xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; nay là xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình) liên quan đến việc tiêu tụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hiện, cơ quan Công an chưa xác định được đối tượng đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối tượng.

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an Thành phố (SĐT: 0901791790), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng