Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt đối tượng thế chấp sổ đỏ giả, thuê xe tự lái mang đi cầm cố ở Quảng Ninh

Trong thời gian dài, đối tượng Vũ Mạnh Hùng đã sử dụng các loại giấy tờ giả để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn...

Gia Đạt

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh tạm giam đối với Vũ Mạnh Hùng (SN 1985, trú tại tổ 1, khu 3B, phường Cẩm Phả) để điều tra về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo khoản 3, Điều 341 Bộ luật Hình sự.

3.png
Đối tượng Vũ Mạnh Hùng tại Cơ quan Công an.

Theo hồ sơ điều tra, từ tháng 6/2024 đến tháng 5/2025, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Hùng đã đặt mua trên mạng nhiều Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Sau đó, đối tượng thuê nhiều xe ô tô tự lái trên địa bàn tỉnh rồi mang đi cầm cố cùng “sổ đỏ” giả để vay tiền.

Nạn nhân đầu tiên là chị V.T.L (trú tại phường Cẩm Phả). Tin tưởng vào giấy tờ Hùng đưa ra, chị L. đã nhiều lần cho Hùng vay, tổng cộng lên tới 1,13 tỷ đồng, nhưng sau đó bị Hùng chiếm đoạt.

Trong quá trình mở rộng điều tra, Công an tỉnh tiếp tục nhận được 7 đơn tố giác của công dân ở Hạ Long, Cẩm Phả và đặc khu Vân Đồn, phản ánh Hùng có hành vi tương tự: dùng giấy tờ đất giả, thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố, vay tiền rồi bỏ trốn. Số tiền Hùng chiếm đoạt ước tính rất lớn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo: cá nhân, tổ chức nào từng bị Vũ Mạnh Hùng chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn trên đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh (số 2, đường Cao Thắng, phường Cao Xanh, TP Hạ Long) hoặc trực tiếp với điều tra viên Bùi Đức Cảnh qua số điện thoại 0913.196.559 để được giải quyết theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video: Người đàn ông tử vong tại nhà riêng nghi bị sát hại

Nguồn: ĐTHĐT.
#sổ đỏ giả #bắt giữ #Quảng Ninh #đối tượng lừa đảo #cầm cố giả

Bài liên quan

Xã hội

Chiêu bài lừa đảo bằng " tiền mã hóa" trên không gian mạng

Tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, lập website giả mạo dự án đầu tư và hướng dẫn nạn nhân chuyển tài sản sang USDT/ETH, thêm vài thao tác rồi rút sạch tiền.

Ngày 20/9, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt phá một đường dây lừa đảo tiền mã hóa hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ba đối tượng gồm Phạm T. T. (23 tuổi, Ninh Bình), Nguyễn H. H. (27 tuổi, Hà Nội) và Phạm T. D. (26 tuổi, Hưng Yên). Cả ba bị cáo buộc “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo qua livestream bán đá 'đổ thạch'

Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để bán những cục đá giả được quảng cáo là có chứa đá quý bên trong để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 20/9, Công an xã Mậu A (Lào Cai) thông tin, đơn vị này vừa triệt phá thành công một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng thủ đoạn livestream bán đá "đổ thạch". Theo đó, qua công tác nắm tình hình, cuối tháng 8/2025, Công an xã Mậu A phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo trực tuyến dưới hình thức gọi là “đổ thạch”.

5.jpg
Các đối tượng (từ trái qua phải): Mông Văn Thuyên, Nông Ngọc Ánh, Hoàng Văn Khoan.
Xem chi tiết

Xã hội

Quen bạn trai qua mạng, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa hơn 100 triệu

Một người phụ nữ ở Hà Nội đã bị bạn trai quen trên mạng lừa đảo hơn 100 triệu đồng sau khi được rủ đầu tư vào sàn giao dịch điện tử.

Ngày 20/9, Công an TP Hà Nội cho biết đã cảnh báo chiêu trò lừa đảo của các đối tượng mời chào tham gia đầu tư các sàn giao dịch điện tử với lãi suất cao trên mạng. Mới đây, một người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa hơn 100 triệu đồng khi được bạn trai trên mạng rủ đầu tư vào sàn giao dịch điện tử.

78.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới