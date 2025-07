Bắt đối tượng làm giả bill chuyển khoản để lừa đảo ở Bắc Ninh

Bị can Hà Công Tài sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo hơn 3.000 người, chiếm đoạt gần 640 triệu đồng.

Ngày 18/7, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng xác nhận, đơn vị vừa phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tiền của hơn 3.000 người trên cả nước, do bị can Hà Công Tài (SN 1995, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu tháng 1/2024, do cần tiền, Hà Công Tài lên mạng tìm hiểu cách thức lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua hình thức thanh toán điện tử, thiết lập, sử dụng các website giả mạo cung cấp dịch vụ liên quan đến sim điện thoại.