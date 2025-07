Công an Đà Nẵng tìm bị hại vụ lừa đảo hơn 3.000 người trên cả nước

Bị can Hà Công Tài sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo hơn 3.000 người, chiếm đoạt gần 640 triệu đồng.

Ngày 18/7, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng xác nhận, đơn vị vừa phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tiền của hơn 3.000 người trên cả nước, do bị can Hà Công Tài (SN 1995, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu tháng 1/2024, do cần tiền, Hà Công Tài lên mạng tìm hiểu cách thức lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua hình thức thanh toán điện tử, thiết lập, sử dụng các website giả mạo cung cấp dịch vụ liên quan đến sim điện thoại.

Cụ thể, Tài tìm mua các mã nguồn website có nội dung, giao diện tương tự với các trang dịch vụ cung cấp SMS OTP, đổi mã thẻ cào điện thoại và mua thẻ cào điện thoại…

Tiếp đó, Tài nghiên cứu và chỉnh sửa các mã nguồn đã mua để phù hợp với thông tin, dịch vụ theo ý mình. Nghi phạm mua tên miền từ các nhà cung cấp và thuê máy chủ triển khai website của mình. Các website được Tài chỉnh sửa, có giao diện tương tự với các nhà cung cấp dịch vụ thật.

Cơ quan Công an đọc quyết định khởi tố đối với Hà Công Tài.

Tài tạo và sử dụng nhiều tài khoản, nhóm chat trên mạng xã hội như Facebook, Telegram để đăng bài quảng cáo cung cấp các dịch vụ cho thuê sim nhận code, thuê số điện thoại ảo nhận mã OTP.

Đồng thời, người này cũng mua tài khoản quảng cáo của Google để chạy quảng cáo, mục đích là để đảm bảo các website giả mạo do mình thiết lập được hiển thị ở vị trí đầu tiên trong danh sách kết quả tìm kiếm; tăng tương tác, giúp tạo sự tin tưởng, khách hàng dễ dàng truy cập, thực hiện theo hướng dẫn.

Khi người dùng truy cập và có nhu cầu sử dụng các dịch vụ trên website của Tài như thuê sim nhận code, thuê số điện thoại ảo nhận mã OTP, đổi thẻ cào thành tiền mặt… hệ thống sẽ yêu cầu họ thực hiện thanh toán qua các hình thức mà nghi phạm đã thiết lập gồm chuyển khoản ngân hàng, nạp thẻ cào (số tiền tối thiểu cho một lần giao dịch là 100.000 đồng).

Khi nhận được tiền, Tài chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân.

Căn cứ bảng kê do Tài lập và xác nhận dựa theo sao kê tài khoản ngân hàng, công an xác định từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, Tài đã chiếm đoạt của 3.042 bị hại trên cả nước với tổng số tiền gần 640 triệu đồng.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, chiều 24/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Công Tài về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo với phương thức thủ đoạn nêu trên, ai là người bị hại, từng chuyển tiền đến các tài khoản mang tên Hà Công Tài thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: 492 đường Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng để được hướng dẫn giải quyết. Khi cần liên hệ Điều tra viên Trần Hữu Trung, số điện thoại 0789.045.045.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.