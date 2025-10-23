Bắt cựu Trưởng phòng quản lý đê điều tỉnh Hưng Yên

Đỗ Mạnh Đăng, nguyên Trưởng phòng quản lý đê điều tỉnh Hưng Yên bị bắt về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 23/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Đỗ Mạnh Đăng (SN 1986), nguyên Trưởng phòng quản lý đê điều - Chi Cục quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Hưng Yên về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại điều 224 Bộ luật Hình sự.

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh trên còn có Luyện Phúc Hưng (SN 1991), Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và ĐTXD Phúc Hưng.

Đỗ Mạnh Đăng và Luyện Phúc Hưng tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Đây là diễn biến quá trình mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra năm 2024 tại xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên (xã Nguyên Hoà, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên cũ). Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 3 bị can.

Quá trình điều tra xác định, năm 2024, trong quá trình thi công công trình Xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè Nguyên Hoà, tương ứng K20+030, đê tả sông Luộc xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên, Đỗ Mạnh Đăng đã thông đồng với đối tượng Luyện Phúc Hưng hợp thức hóa hợp đồng tư vấn quản lý giữa Chi Cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh Hưng Yên với Công ty TNHH tư vấn và ĐTXD Phúc Hưng gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật.

