Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công sân vận động hiện đại nhất Việt Nam

Sân vận động PVF tại Hưng Yên có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, trang bị mái vòm đóng mở tự động hiện đại nhất Việt Nam.

Ngày 19/10, tại tỉnh Hưng Yên, Bộ Công an tổ chức Lễ khởi công xây dựng Sân vận động PVF. Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và thực hiện nghi thức khởi công công trình có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới.

Công trình do Bộ Công an làm chủ đầu tư, nằm trong Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF ở xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên). Đây là sân vận động có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, ứng dụng công nghệ mái vòm hiện đại nhất Việt Nam, hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của thể thao nước nhà trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển.

Sân PVF được định hướng trở thành công trình thể thao Top đầu châu Á, đạt chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai các giải đấu quốc tế lớn như World Cup.

Đây là sân vận động đầu tiên tại Việt Nam được trang bị hệ thống mái đóng mở tự động hiện đại, tham chiếu công nghệ từ sân AT&T (Hoa Kỳ) - sân vận động có mái vòm đóng mở lớn nhất thế giới hiện nay. Mái vòm khổng lồ của sân PVF có thể đóng hoặc mở hoàn toàn chỉ trong 12 đến 20 phút, đánh dấu bước đột phá trong ứng dụng công nghệ xây dựng thể thao tại Việt Nam.

Sân PVF nằm trong quần thể tổ hợp thể thao - dịch vụ rộng 92ha, hướng tới mô hình kết hợp thể thao, văn hóa và du lịch. Khi hoàn thành, nơi đây sẽ là tâm điểm tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa tầm cỡ quốc gia và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Sân vận động PVF có diện tích hơn 55.000m2, sức chứa 60.000 chỗ ngồi, gồm 4 khán đài A, B, C, D và nhiều khu chức năng hiện đại như khu kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, khu cầu thủ, khu VIP, dịch vụ - ẩm thực và khu vực dành cho báo chí. Bên ngoài sân có quảng trường ngoài trời và bãi đỗ xe rộng 18ha, tạo không gian thoáng và thuận tiện cho khán giả.

Công trình được thiết kế đạt tiêu chuẩn FIFA, đủ điều kiện tổ chức các trận đấu ở tầm World Cup và khu vực. Phần mái che sử dụng vật liệu PTFE tiên tiến, có khả năng truyền sáng tự nhiên, chống hấp thụ nhiệt, ngăn tia UV và giảm tiếng ồn, giúp tiết kiệm năng lượng, đảm bảo độ bền và tạo sự thoải mái cho người xem.

Mặt sân dùng công nghệ cỏ môđun hybrid, kết hợp giữa cỏ tự nhiên và sợi nhân tạo, giúp tăng độ bền, thoát nước nhanh, chịu tải trọng lớn. Mỗi tấm cỏ có thể tháo lắp riêng biệt, thuận tiện cho việc bảo trì, thay thế và chuyển đổi công năng giữa thi đấu thể thao, sự kiện văn hóa hay hoạt động xã hội lớn.

Sân vận động còn được trang bị hệ thống màn hình LED cỡ lớn cùng âm thanh, ánh sáng hiện đại, phục vụ tốt cho truyền hình trực tiếp. Khi hoàn thành, công trình sẽ là trung tâm huấn luyện - thi đấu của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời là “ngôi nhà chung” cho các thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam, góp phần phát triển thể thao và rèn luyện thể chất cho cán bộ, chiến sĩ.