Xã hội

Bắt 4 đối tượng 'đổ thạch tìm ngọc' chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng ở Lào Cai

Khi người dân chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng do Hoàng Văn Hưng quản lý, toàn bộ số tiền đều bị chiếm đoạt, chia nhau tiêu xài.

Gia Đạt

Ngày 16/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' qua mạng xã hội.

gen-n-1-230844.jpg
4 đối tượng liên quan tới vụ án.

Nhóm đối tượng gồm Hoàng Văn Hưng (sinh năm 1991), Mã Đình Thụy (sinh năm 1991), Mã Đình Bảng (sinh năm 1993) và Lê Văn Khu (sinh năm 1988), cùng trú tại thôn Đồng Thành, xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai, đã sử dụng tài khoản TikTok có tên “Hùng anh Gems” (ID: hg.ah.gs) để phát trực tiếp giới thiệu “đá quý dạng thô” (spinel). Tuy nhiên, thực tế đây chỉ là đá thạch anh hoặc đá fluorite rẻ tiền, được dàn dựng, thổi phồng giá trị “ảo” nhằm đánh vào lòng tham và sự nhẹ dạ của người xem.

gen-h-2-786436.jpg
Tang vật vụ án.

Trong các buổi livestream, nhóm này giả vờ “đập đá tìm ngọc”, kêu gọi góp vốn với lời hứa “sở hữu phần ngọc quý”. Để tạo lòng tin, chúng còn dùng hàng loạt tài khoản ảo bình luận, giả danh khách hàng “đã góp tiền, trúng ngọc quý” để kích thích người khác tham gia. Khi người dân chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng do Hoàng Văn Hưng quản lý, toàn bộ số tiền đều bị chiếm đoạt, chia nhau tiêu xài.

Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 1,6 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt từ hàng trăm người bị hại. Các buổi livestream được thực hiện tại khu vực chăn nuôi phía sau nhà Lê Văn Khu, thuộc thôn Đồng Thành, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái (cũ).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Hưng, Mã Đình Thụy, Mã Đình Bảng và Lê Văn Khu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
