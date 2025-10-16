Cụ bà ở Quảng Trị tin công an giả, suýt mất 82 triệu đồng

Nhờ sự cảnh giác của cán bộ ngân hàng và phản ứng nhanh của Công an xã Hoàn Lão (Quảng Trị), một vụ lừa đảo qua mạng đã được ngăn chặn.

Ngày 16/10, Công an xã Hoàn Lão (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, với số tiền lên tới 82 triệu đồng.

Trước đó, bà L.T.L (SN 1950, trú tại thôn 08, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) nhận được cuộc gọi video qua zalo của đối tượng tự xưng cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đang điều tra vụ việc có liên quan đến buôn bán chất ma tuý và có liên quan đến bà L.

Sau đó, đối tượng yêu cầu bà L. chuyển hết tiền đang có qua số tài khoản ngân hàng mà đối tượng yêu cầu.

Bà L.T.L cảm ơn cán bộ Công an xã, nhân viên ngân hàng VP Bank.

Do hoang mang, lo sợ, bà L đã nghe theo lời đối tượng đi ra Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) – Phòng giao dịch Bố Trạch rút toàn bộ số tiền gửi tiết kiệm và tiền mặt có ở trong nhà (tổng số tiền là 82.000.000 đồng) để chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an xã Hoàn Lão đã phối hợp với nhân viên ngân hàng giải thích cho bà L. đây là thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng trên không gian mạng, ngăn chặn kịp thời việc bà L thực hiện việc chuyển tiền.

Sau khi được cán bộ Công an xã giải thích, tuyên truyền, bà L đã hiểu rõ được thủ đoạn của các đối tượng và gửi lời cảm ơn tới Cán bộ Công an xã, cán bộ nhân viên Phòng giao dịch Bố Trạch của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) đã hỗ trợ giúp đỡ bà tránh bị các đối tượng lừa đảo.

