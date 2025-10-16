Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cụ bà ở Quảng Trị tin công an giả, suýt mất 82 triệu đồng

Nhờ sự cảnh giác của cán bộ ngân hàng và phản ứng nhanh của Công an xã Hoàn Lão (Quảng Trị), một vụ lừa đảo qua mạng đã được ngăn chặn.

Hạo Nhiên

Ngày 16/10, Công an xã Hoàn Lão (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, với số tiền lên tới 82 triệu đồng.

Trước đó, bà L.T.L (SN 1950, trú tại thôn 08, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) nhận được cuộc gọi video qua zalo của đối tượng tự xưng cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đang điều tra vụ việc có liên quan đến buôn bán chất ma tuý và có liên quan đến bà L.

Sau đó, đối tượng yêu cầu bà L. chuyển hết tiền đang có qua số tài khoản ngân hàng mà đối tượng yêu cầu.

z7121864615275-3b5d51488cbcdd456cf66531de84f9db.jpg
Bà L.T.L cảm ơn cán bộ Công an xã, nhân viên ngân hàng VP Bank.

Do hoang mang, lo sợ, bà L đã nghe theo lời đối tượng đi ra Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) – Phòng giao dịch Bố Trạch rút toàn bộ số tiền gửi tiết kiệm và tiền mặt có ở trong nhà (tổng số tiền là 82.000.000 đồng) để chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an xã Hoàn Lão đã phối hợp với nhân viên ngân hàng giải thích cho bà L. đây là thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng trên không gian mạng, ngăn chặn kịp thời việc bà L thực hiện việc chuyển tiền.

Sau khi được cán bộ Công an xã giải thích, tuyên truyền, bà L đã hiểu rõ được thủ đoạn của các đối tượng và gửi lời cảm ơn tới Cán bộ Công an xã, cán bộ nhân viên Phòng giao dịch Bố Trạch của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) đã hỗ trợ giúp đỡ bà tránh bị các đối tượng lừa đảo.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
#Công an #Quảng Trị #ngắn chặn #lừa đảo #cụ bà

Bài liên quan

Xã hội

Giải cứu thành công thiếu nữ trước "bẫy lừa đảo" qua mạng xã hội

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa giải cứu thành công thiếu nữ bị dụ dỗ đi làm “việc nhẹ lương cao” qua mạng xã hội.

Ngày 20/8, thông tin từ Công an xã Nậm Cắn (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công em H.Y.H. (SN 2011, trú tại bản Tiền Tiêu) sau khi em bị một số đối tượng lạ trên mạng xã hội dụ dỗ bỏ nhà đi.

Trước đó, rạng sáng 18/ 8, anh Hờ Nhìa T., bố ruột của em H. phát hiện con gái vắng nhà và mất liên lạc. Lo sợ con bị kẻ xấu lôi kéo, anh đã nhanh chóng trình báo công an.

Xem chi tiết

Xã hội

Triệt phá ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia qua không gian mạng

Sử dụng các ứng dụng hẹn hò trực tuyến, một ổ nhóm lừa đảo do Hưng cầm đầu, trú tại Phnom Penh (Campuchia), đã lừa đảo nhiều nạn nhân trong nước.

Ngày 26/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia qua không gian mạng. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một ổ nhóm gồm khoảng 25 - 30 người Việt Nam đang trú tại khu vực Phnom Penh (Campuchia), sử dụng các ứng dụng như “Tình yêu 2.1”, “Kết nối yêu thương”… để dụ dỗ, lừa đảo người Việt trong nước. Nhóm này thường nhắm tới các phụ nữ trung niên, đơn thân hoặc đã ly hôn với chiêu trò “tình, tiền”.

5.jpg
Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời ngăn chặn người phụ nữ chuẩn bị chuyển tiền cho kẻ lừa đảo

Thấy khách hàng có khả năng chuyển tiền cho kẻ lừa đảo, nhân viên ngân hàng thuyết phục, khéo léo “giữ chân”, đồng thời trình báo vụ việc tới cơ quan Công an.

Ngày 12/9, thông tin từ Công an phường Hoành Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh ngăn chặn thành công vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 11/9, nhận được tin báo từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh (thuộc TDP Liên Phú, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về việc có một người phụ nữ đến rút tiền tiết kiệm có biểu hiện bất thường. Ngay lập tức, tổ công tác Công an phường Hoành Sơn đã nhanh chóng có mặt tại ngân hàng để xác minh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới