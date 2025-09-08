Bắt 3 đối tượng cầm đầu đường dây số đề khủng ở Đà Nẵng

Công an Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây số đề quy mô lớn, giao dịch hàng tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ngày 8/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề hoạt động tinh vi, quy mô lớn trên địa bàn thành phố.

Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Phan Thị Thúy (SN 1981, trú phường An Khê), Nguyễn Thị Kim Quy (SN 1979, trú phường An Khê) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Nhóm đối tượng này cấu kết với Đỗ Thị Phương Thiện (SN 1969, trú phường Thanh Khê) tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ hình sự trong đường dây đánh bạc dưới hình thức số đề gồm: Nguyễn Thị Kim Quy, Phan Thị Thúy, Đỗ Thị Phương Thiện.

Đường dây có thủ đoạn tinh vi khi thường xuyên thay đổi cách thức nhận, chuyển bảng đề, thay đổi cách giao nhận tiền thắng thua; triệt để lợi dụng những ứng dụng mạng xã hội để giao dịch, nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Ngày 4/9, lực lượng công an đồng loạt triệu tập, làm việc với Nguyễn Thị Kim Quy, Phan Thị Thúy, Đỗ Thị Phương Thiện, Nguyễn Thị Kiều Thu (SN 1972, trú phường Hòa Khánh), Trần Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1982, trú phường Thanh Khê), Đào Nguyễn Linh (SN 1972, trú phường Thanh Khê).

Các đối tượng Quy, Thúy, Thiện thừa nhận tổ chức và tham gia đánh bạc dưới hình thức số đề, thắng thua bằng tiền.

Từ tháng 4/2025 đến khi bị bắt, số tiền giao dịch của đường dây này lên tới khoảng 4 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm 8 điện thoại di động, hơn 100 trang tài liệu thể hiện việc giao dịch số đề.

Phòng Cảnh sát hình sự tạm giữ hình sự 3 đối tượng chủ mưu gồm: Nguyễn Thị Kim Quy, Phan Thị Thúy, Đỗ Thị Phương Thiện.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra mở rộng.

