Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt 3 đối tượng cầm đầu đường dây số đề khủng ở Đà Nẵng

Công an Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây số đề quy mô lớn, giao dịch hàng tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Thanh Hà

Ngày 8/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề hoạt động tinh vi, quy mô lớn trên địa bàn thành phố.

Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Phan Thị Thúy (SN 1981, trú phường An Khê), Nguyễn Thị Kim Quy (SN 1979, trú phường An Khê) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Nhóm đối tượng này cấu kết với Đỗ Thị Phương Thiện (SN 1969, trú phường Thanh Khê) tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề.

lo-de.png
Nhóm đối tượng bị tạm giữ hình sự trong đường dây đánh bạc dưới hình thức số đề gồm: Nguyễn Thị Kim Quy, Phan Thị Thúy, Đỗ Thị Phương Thiện.

Đường dây có thủ đoạn tinh vi khi thường xuyên thay đổi cách thức nhận, chuyển bảng đề, thay đổi cách giao nhận tiền thắng thua; triệt để lợi dụng những ứng dụng mạng xã hội để giao dịch, nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Ngày 4/9, lực lượng công an đồng loạt triệu tập, làm việc với Nguyễn Thị Kim Quy, Phan Thị Thúy, Đỗ Thị Phương Thiện, Nguyễn Thị Kiều Thu (SN 1972, trú phường Hòa Khánh), Trần Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1982, trú phường Thanh Khê), Đào Nguyễn Linh (SN 1972, trú phường Thanh Khê).

Các đối tượng Quy, Thúy, Thiện thừa nhận tổ chức và tham gia đánh bạc dưới hình thức số đề, thắng thua bằng tiền.

Từ tháng 4/2025 đến khi bị bắt, số tiền giao dịch của đường dây này lên tới khoảng 4 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm 8 điện thoại di động, hơn 100 trang tài liệu thể hiện việc giao dịch số đề.

Phòng Cảnh sát hình sự tạm giữ hình sự 3 đối tượng chủ mưu gồm: Nguyễn Thị Kim Quy, Phan Thị Thúy, Đỗ Thị Phương Thiện.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra mở rộng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Trà Vinh: Bắt chủ hụi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản:

(Nguồn: THĐT)
#Đà Nẵng #đánh bạc #cầm đầu #quy mô lớn #số đề #đường dây

Bài liên quan

Xã hội

Người đàn ông cho vay lãi nặng, đánh bạc trực tuyến ở Ninh Bình

Chu Văn Tiền cho vay với mức lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày. Ngoài ra, đối tượng còn sử dụng điện thoại cá nhân đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.

Ngày 3/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Công an phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình phát hiện đối tượng Chu Văn Tiền, sinh năm 1990, trú tại Tổ dân phố Vĩnh Khương, phường Yên Sơn có hành vi cho vay lãi nặng nên đã tiến hành triệu tập điều tra, làm rõ.

capture-1319.png
Đối tượng Chu Văn Tiền làm việc với Cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ "đột kích" đường dây đánh bạc do 2 phụ nữ cầm đầu

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, với số tiền lên đến hơn 45 tỷ đồng.

Ngày 31/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, quy tụ nhiều con bạc ở nhiều xã của tỉnh Đắk Lắk.

Xem chi tiết

Xã hội

Triệt xoá tụ điểm đánh bạc trong quán cafe ở Khánh Hoà

Các đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng công an xã Diên Khánh (Khánh Hoà) ập vào bắt quả tang.

Ngày 24/8, thông tin từ Công an xã Diên Khánh (Khánh Hoà) cho biết, đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nhóm người thực hiện hành vi đánh bạc ăn tiền tại một quán cafe trên địa bàn.

Trước đó, ngày 21/8, Công an xã Diên Khánh tiến hành kiểm tra đột xuất một quán cafe nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, thuộc thôn Trung Nam (xã Diên Khánh) phát hiện, bắt quả tang 08 đối tượng đang có hành vi đánh bài ăn thua bằng tiền dưới hình thức chơi bài phỏm trên 02 chiếu bạc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới