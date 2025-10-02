Bắt 2 đối tượng vờ mua đồ rồi cướp tài sản của chủ cửa hàng tạp hóa

Bà T.T.N đang bán hàng tạp hóa tại nhà có 2 đối tượng vào hỏi mua đồ, trong lúc đang tính tiền thì các đối tượng giật lấy túi đồ bỏ chạy.

Ngày 2/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngày 30/9, Công an xã Na Sầm nhận được tin báo của bà T.T.N, sinh năm 1955, nơi cư trú tại thôn Nà Tềnh, xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn với nội dung: Khoảng 16h10 ngày 30/9, bà T.T.N đang bán hàng tạp hóa tại nhà, có 2 đối tượng là người nam giới vào hỏi mua 6 cây thuốc lá và 1 mũ lưỡi chai, trong lúc đang tính tiền thì các đối tượng giật lấy túi đồ rồi lên xe máy không biển số bỏ chạy theo đường Quốc lộ 4A về hướng Cao Bằng.

Đối tượng Trương Tất Tùng và Lục Văn Thuận cùng tang vật tại Cơ quan Công an.

Nhận định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội cướp giật tài sản, Công an xã Na Sầm đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo. Ngay sau đó, tổ chức lực lượng tiến hành xác minh truy tìm các đối tượng; đến khoảng 21 giờ 00 cùng ngày, tại khu vực thôn Lũng Vài, xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ được 1 đối tượng tên Lục Văn Thuận, sinh năm 2003, HKTT: xóm Nà Vai, xã Kim Đồng, tỉnh Cao Bằng. Khai thác sơ bộ đối tượng Lục Văn Thuận khai đối tượng đi cùng thực hiện hành vi cướp giật tài sản là người Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh).

Ngày 1/10/2025, Công an xã Na Sầm phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục xác minh, truy bắt đối tượng còn lại. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, qua xác minh đã phát hiện bắt giữ được đối tượng Trương Tất Tùng, sinh ngày 3/3/2007, HKTT: thôn Bãi Dài, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh cùng tang vật khi đang lẩn trốn tại xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh. Hiện các đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

