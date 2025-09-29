Hà Nội

Xã hội

Hai thanh niên mang hung khí đi cướp chắn bùn xe máy

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Giáp và Nguyễn Đăng Khánh về hành vi “cướp tài sản” để tiếp tục điều tra mở rộng.

Khánh Hoài

Ngày 29/9, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an phường Mão Điền đang phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, làm rõ vụ “cướp tài sản” xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 24/9/2025, Công an phường Mão Điền tiếp nhận tin báo của công dân Nguyễn Quý Thịnh (sinh năm 2008, trú tại phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), về việc khoảng 22h ngày 23/9, tại thôn Đông Cứu, xã Gia Bình (Bắc Ninh), Thịnh đi cùng xe máy BKS 99F1-667.76 với Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 2009, trú tại phường Thuận Thành, Bắc Ninh) và Vũ Thị Minh Thư (sinh năm 2008, trú tại phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh) bị một nhóm đối tượng lạ mặt đi trên 2 xe máy dùng tay đánh và dùng dao chặt, sau đó cướp đi chiếc chắn bùn (bao gồm cả biển số) của xe 99F1-667.76.

tai-xuong.png
Nguyễn Văn Giáp và Nguyễn Đăng Khánh tại cơ quan Công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Mão Điền phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, làm rõ các đối tượng có dấu hiệu thực hiện hành vi “Cướp tài sản”, gồm: Nguyễn Văn Giáp (sinh ngày 01/6/2007, HKTT: Thôn Cổ Thiết, xã Đông Cứu, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Đăng Khánh (sinh ngày 12/12/2005), L.T.H (sinh ngày 13/11/2009), N.A.N (sinh ngày 17/02/2011) đều có HKTT: Thôn Ngăm Lương, xã Đông Cứu (tỉnh Bắc Ninh); N.V.B (sinh ngày 11/11/2011, HKTT: Thôn Ngọc Tỉnh, xã Đông Cứu, tỉnh Bắc Ninh).

x.png
Tang vật Công an thu giữ.

Tang vật thu giữ gồm 1 dao dài 53,5cm; 1 kiếm bằng kim loại dài 86 cm; 1 súng cao su bằng kim loại màu xanh đen dài 74 cm; 1 súng cao su bằng kim loại màu xanh đen dài 89,5 cm; 1 chắn bùn sau xe máy có gắn BKS 99F1 - 667.76.

Căn cứ vào kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 25/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Đăng Khánh về hành vi “cướp tài sản” tại điểm d, khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra mở rộng.

