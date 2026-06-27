Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới

Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI, năm 2026, là sự kiện văn hóa quan trọng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

Tối 26/6, tại Quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026. Sự kiện thu hút sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, địa phương cùng đông đảo nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và đồng bào Chăm đến từ 7 tỉnh, thành phố gồm Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang, Đắk Lắk và TPHCM.

Chương trình nghệ thuật “Lung linh sắc màu văn hóa Chăm”, đêm khai mạc 26/6 - Ảnh: Pv.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật “Lung linh sắc màu văn hóa Chăm”. Thông qua ba chương: “Huyền tích dân tộc Chăm”, “Tinh hoa văn hóa Chăm” và “Người Chăm trong dòng chảy đất nước”, chương trình đã vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về hành trình lịch sử, nơi những huyền thoại cổ xưa hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại, khẳng định vị thế bền vững của cộng đồng Chăm trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc .

Văn hóa – Nguồn lực nội sinh và động lực phát triển

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Việt Nam là quốc gia thống nhất của 54 dân tộc anh em. Trong đó, dân tộc Chăm sở hữu một kho tàng văn hóa đặc sắc, từ các công trình kiến trúc tôn giáo là di tích quốc gia đặc biệt đến các bảo vật quốc gia và hệ thống thư tịch cổ quý giá. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Đại đoàn kết là truyền thống quý báu, là đường lối chiến lược của Đảng. Chính sự đa dạng trong văn hóa Chăm – từ nghi lễ, phong tục ở Nam Trung Bộ đến sự gắn kết đạo và đời tại Nam Bộ – đã góp phần tạo nên bản sắc thống nhất trong đa dạng của nền văn hóa Việt Nam” .

Trước yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành cần quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa, con người. Văn hóa không chỉ là di sản cần bảo tồn mà phải trở thành “nguồn lực nội sinh”, động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững. Theo đó, việc gắn kết bảo tồn di sản với phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ vào truyền dạy và phát huy vai trò chủ thể của đồng bào Chăm là những yêu cầu then chốt.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà lưu niệm cho đại diện đồng bào Chăm tham gia ngày hội - Ảnh: Pv.

Kết nối và bảo tồn di sản văn hóa Chăm

Đối với tỉnh Khánh Hòa, việc đăng cai ngày hội không chỉ là vinh dự mà còn là cơ hội để khẳng định vị thế chiến lược. Với hơn 95.000 đồng bào Chăm sinh sống (chiếm hơn 50% tổng số đồng bào Chăm cả nước), Khánh Hòa được xác định là trung tâm bảo tồn, nghiên cứu và quảng bá văn hóa Chăm của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên .

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh: “Càng phát triển, chúng ta càng phải gìn giữ những giá trị bản sắc. Phát triển không chỉ đo bằng tốc độ tăng trưởng mà còn bằng khả năng giữ gìn giá trị truyền thống qua các thế hệ”. Hiện nay, Khánh Hòa đang quyết tâm đẩy mạnh số hóa di sản, đồng thời phối hợp cùng các bộ, ngành xây dựng hồ sơ UNESCO ghi danh di sản phi vật thể “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y ANa Pô Inư Nưgar”. Đây là cam kết mạnh mẽ của địa phương trong việc biến di sản văn hóa thành nguồn lực kinh tế - xã hội, thông qua du lịch cộng đồng và công nghiệp văn hóa.

Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra từ 26 - 28/6/2026 với chuỗi hoạt động phong phú: liên hoan văn nghệ, trình diễn trang phục truyền thống, thi nghề thủ công, các môn thể thao dân gian... không chỉ dừng lại ở một lễ hội tôn vinh di sản, mà còn là diễn đàn kết nối, lan tỏa giá trị văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, và khẳng định vai trò của văn hóa như một nguồn lực nội sinh trên hành trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.