Xã hội

Bão Penha sức gió giật cấp 10 sắp vào Biển Đông, dự báo nhanh chóng suy yếu

Theo chuyên gia, trong những giờ tới, bão Penha có khả năng đi vào Biển Đông nhưng cường độ có thể suy yếu xuống áp thấp nhiệt đới hoặc vùng áp thấp.

Gia Đạt

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 5/2, lãnh đạo Cục Khí tượng Thủy văn cho biết, hiện trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương đang tồn tại cơn bão số 2 (tên quốc tế Penha), có cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.

6.jpg
Ảnh minh họa.

Dự báo trong những giờ tới, bão Penha chủ yếu di chuyển theo hướng tây và có khả năng đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, khi vào Biển Đông, bão nhiều khả năng sẽ suy yếu xuống áp thấp nhiệt đới hoặc vùng áp thấp".

Theo ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, nguyên nhân khiến hệ thống này khó mạnh lên là do tác động của không khí lạnh. Dự báo từ 7/2, một khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta, sau đó khoảng 2 ngày tiếp tục có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường. Không khí lạnh sẽ án ngữ trên Biển Đông, khiến áp thấp nhiệt đới chỉ hoạt động trong thời gian ngắn, khoảng gần một ngày, sau đó suy yếu và tan trên biển.

Do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh, vùng biển phía tây nam Biển Đông, bao gồm khu vực đặc khu Trường Sa, có khả năng xảy ra mưa giông, gió mạnh và sóng lớn. Các tàu thuyền hoạt động trên biển được khuyến cáo theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.

Nhận định về mùa bão năm nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, từ tháng 2 đến tháng 7, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức tương đương trung bình nhiều năm, với khoảng 3,8 cơn trên Biển Đông và khoảng 1,2 cơn đổ bộ vào đất liền.

Từ tháng 8 đến tháng 12, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm, song cần đặc biệt đề phòng các cơn bão có cường độ mạnh. Trong đó, từ tháng 8 đến tháng 9, bão và áp thấp nhiệt đới chủ yếu ảnh hưởng đến khu vực miền Bắc; từ tháng 9 đến tháng 12, ảnh hưởng tập trung nhiều hơn tại miền Trung và khu vực phía Nam. “Dự báo của chúng tôi cho thấy mùa bão năm nay sẽ ít và nhẹ nhàng hơn so với năm 2025”, ông Hoàng Đức Cường cho biết.

Dự báo, khoảng ngày 7/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ; khoảng tối và đêm, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 6/2 đến sáng sớm 9/2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Ở khu vực Bắc Bộ từ đêm 7-9/2, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ ngày 8/2, khu vực Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ. Riêng thời tiết Hà Nội, từ đêm 6/2 đến đêm 8/2 có mưa, mưa rào; từ đêm 7-9/2, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-12 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 7-9/2, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng khuyến cáo, trời rét đậm, rét hại, băng giá, mưa tuyết có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
