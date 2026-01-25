Hà Nội

Xã hội

Triệu tập nhóm thanh, thiếu niên sàm sỡ cô gái, tấn công người bạn trai khi "đi bão"

Khi "đi bão" sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc, nhóm thanh niên đã có hành vi sàm sỡ cô gái, tấn công người bạn trai.

Theo Nguyễn Hưởng/Người lao động

Chiều 25/1, chỉ huy Công an phường Bạch Mai (Hà Nội) cho biết đơn vị đã triệu tập làm việc nhóm thanh thiếu niên trong vụ xô xát tại hầm Kim Liên (phường Bạch Mai) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Hình ảnh cắt từ clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên đang hành hung một nam giới được cho là bạn trai của cô gái bị sàm sỡ. Ảnh cắt từ clip.
Trước đó, đêm 23, rạng sáng 24/1, sau chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận tranh huy chương đồng giải U23 châu Á, nhiều người hâm mộ tại Hà Nội đổ ra đường ăn mừng.

Tại hầm Kim Liên, khi lượng lớn người dân tụ tập hò reo ăn mừng chiến thắng thì một cô gái tố cáo bị nhóm thanh thiếu niên quấy rối tình dục. Khi bạn trai của cô gái phản ứng, nhóm này còn tấn công hội đồng đôi nam nữ.

Vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao cộng đồng mạng.

Sau vụ việc, do địa phận hầm chui Xã Đàn - Kim Liên thuộc giáp ranh địa bàn của các phường Kim Liên, Bạch Mai và Văn Miếu, nên các đơn vị đều vào cuộc xác minh.

