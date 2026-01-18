Hà Nội

Xã hội

Công an làm việc với người phụ nữ hô hào đua xe khi 'đi bão'

Công an phường Kim Liên (TP Hà Nội) đã mời người phụ nữ có hành vi cầm loa hô hào đua xe ở khu vực hầm chui Kim Liên đến làm việc.

Thiên Tuấn

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hành vi hô hào nhiều người đua xe trái phép ở Hà Nội khi đông người đang "đi bão" ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ở vòng tứ kết giải U23 châu Á. Đoạn video gây phản cảm và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo nội dung đoạn video, người phụ nữ nói lớn vào loa cầm tay: "Đua xe nhé, công an ngủ hết rồi, tí đi đua xe nhá...".

anh-chup-man-hinh-2026-01-18-luc-101546.png
Ảnh cắt từ video.

Nắm bắt thông tin trên, Công an phường Kim Liên (TP Hà Nội) đã mời người phụ nữ có hành vi cầm loa hô hào đua xe ở khu vực hầm chui Kim Liên đến trụ sở để làm việc.

Người phụ nữ được xác định là bà N.T.H.T. (trú tại phường Ngọc Hà). Sự việc xảy ra vào rạng sáng 17/1.

Được biết, bà T. đã nhận ra lỗi vi phạm và cam kết sẽ không tái phạm. Nguyên nhân dẫn đến hành vi trên được bà T. cho biết là do bộc phát cảm xúc khi ăn mừng chiến thắng của đội bóng đá.

Mời độc giả xem thêm video Ổ nhóm nhí học cách trộm xe máy trên mạng:

(Nguồn: VTV1)
Bài liên quan

Xã hội

Bắt đối tượng vừa cai nghiện về, trộm cắp hàng loạt xe SH ở Hà Nội

Theo điều tra, Nguyễn Văn Duy đã có 3 tiền án các tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và vừa đi cai nghiện ma túy về.

Ngày 17/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Cửa Nam vừa bắt giữ đối tượng thực hiện 6 vụ trộm cắp xe máy Honda SH trong một ngày.

capture.png
Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Hà Nội kiểm định, đánh giá chất lượng chung cư cũ tại 48 phường, xã

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ (nhà tập thể cũ) trên địa bàn.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 23 về việc kiểm định, đánh giá chất lượng các nhà chung cư cũ trên địa bàn. Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa danh mục chung cư cũ đã được thành phố phê duyệt tại Quyết định 5456 hồi cuối năm 2025.

31377ae8f1641598db20fdfc82c4ca42.jpg
Một chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội.
Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện, thu giữ 10 tấn thực phẩm 'bẩn' ở Hà Nội

Lực lượng chức năng vừa phát hiện, thu giữ 10 tấn thực phẩm "bẩn" là nầm lợn, xúc xích… không rõ nguồn gốc xuất xứ tại phố Hưng Phúc, phường Yên Sở.

Ngày 17/1, Công an TP Hà Nội cho biết, càng gần đến dịp Tết Nguyên đán 2026, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm lại trở nên nhức nhối khi nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến. Vì lợi nhuận, nhiều đối tượng đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm. Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế, CATP Hà Nội vừa phối hợp Chi cục quản lý thị trường Hà Nội phát hiện, thu giữ 10 tấn thực phẩm.

download.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra những thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Xem chi tiết

