Công an làm việc với người phụ nữ hô hào đua xe khi 'đi bão'

Công an phường Kim Liên (TP Hà Nội) đã mời người phụ nữ có hành vi cầm loa hô hào đua xe ở khu vực hầm chui Kim Liên đến làm việc.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hành vi hô hào nhiều người đua xe trái phép ở Hà Nội khi đông người đang "đi bão" ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ở vòng tứ kết giải U23 châu Á. Đoạn video gây phản cảm và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo nội dung đoạn video, người phụ nữ nói lớn vào loa cầm tay: "Đua xe nhé, công an ngủ hết rồi, tí đi đua xe nhá...".

Ảnh cắt từ video.

Nắm bắt thông tin trên, Công an phường Kim Liên (TP Hà Nội) đã mời người phụ nữ có hành vi cầm loa hô hào đua xe ở khu vực hầm chui Kim Liên đến trụ sở để làm việc.

Người phụ nữ được xác định là bà N.T.H.T. (trú tại phường Ngọc Hà). Sự việc xảy ra vào rạng sáng 17/1.

Được biết, bà T. đã nhận ra lỗi vi phạm và cam kết sẽ không tái phạm. Nguyên nhân dẫn đến hành vi trên được bà T. cho biết là do bộc phát cảm xúc khi ăn mừng chiến thắng của đội bóng đá.

