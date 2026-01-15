Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bão Nokaen mạnh lên nhanh ngoài khơi Philippines

Chiều 15/1, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão. 

Theo Văn Ngân/VOV

Theo đó, đây là cơn bão số 1 trong năm nay trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, có tên quốc tế là Nokaen. Hồi 13h ngày 15/1, vị trí tâm bão ở khoảng 09,9 độ Vĩ Bắc - 128,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Ông Mai Văn Khiêm nhận định: "So với trung bình nhiều năm, việc bão xuất hiện trên Tây Bắc Thái Bình Dương ngay trong tháng 1 được xem là sớm, tuy nhiên không phải hiện tượng hiếm gặp. Thống kê cho thấy, trong giai đoạn từ năm 1950 đến nay đã có hơn 30 cơn bão hình thành trong tháng 1 trên khu vực này".

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen sẽ di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và tiếp tục mạnh thêm. Sau đó, bão có xu hướng đổi hướng, di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, dọc theo vùng biển phía Đông của Philippines.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. Nguồn: Windy.
Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. Nguồn: Windy.

"Do hiện nay Biển Đông đang chịu sự chi phối của khối không khí lạnh, nên khả năng bão Nokaen di chuyển vào Biển Đông là rất thấp. Nhiều khả năng cơn bão này sẽ suy yếu và tan dần trên vùng biển phía Đông Philippines", ông Mai Văn Khiêm nhận định.

Chuyên gia khuyến cáo các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Nokaen để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

znews.vn
Link bài gốc Copy link
https://znews.vn/bao-nokaen-manh-len-nhanh-ngoai-khoi-philippines-post1619032.html
#Bão số 1 Bão Nokaen #bão #bão philippines

Bài liên quan

Xã hội

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi thông tin về áp thấp nhiệt đới ngoài Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 14/1, ở phía đông Philippines đang có một áp thấp nhiệt đới với gió mạnh nhất ở vùng gần tâm cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc và có khả năng mạnh lên thành bão.

ap-thap-nhiet-doi-1768371377390810341450.jpg
Vị trí của tâm áp thấp nhiệt đới.
Xem chi tiết

Xã hội

Áp thấp nhiệt đới suy yếu, không còn khả năng gây gió mạnh

Theo dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam tốc độ 10-15km/h, suy yếu và tan dần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều 8/12, áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Lúc 13h, vị trí trung tâm vùng áp thấp trên vùng ven biển phía Đông đảo Palawan (Philippines), sức gió xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/h).

2025-12-08.jpg
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.
Xem chi tiết

Xã hội

Áp thấp nhiệt đới sức gió cấp 6, giật cấp 8, dự báo tốc độ nhanh hơn

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới đổi hướng Tây Tây Nam, xu hướng di chuyển nhanh hơn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mặc dù vẫn duy trì cường độ và tốc độ như hôm qua, nhưng áp thấp nhiệt đới đã đổi hướng, dự báo trong hôm nay đi vào Biển Đông.

capture.png
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới