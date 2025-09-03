Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Báo chí lan toả sức mạnh quốc phòng, quân sự Việt Nam qua Lễ kỷ niệm A80

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, báo chí đã góp phần lan toả sức mạnh quân sự, quốc phòng Việt Nam, hình ảnh cao đẹp 'Bộ đội Cụ Hồ' thời kỳ mới đến nhân dân.

Trà Khánh

Ngày 3/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có thư gửi các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội. Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang viết:

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức thành công diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân, bạn bè quốc tế, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

kto-tr_z6968833251638-070c3fe1e70d74331a52a0d15f07e8f0.jpg
Khối xe tăng thuộc Binh chủng Tăng thiết giáp trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, thành công của diễu binh, diễu hành đã phản ánh sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, sự hết lòng yêu thương, đùm bọc của Nhân dân; tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, lòng tự hào, tự tôn, sự tin yêu, của các tầng lớp nhân dân với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững tin bước vào kỷ nguyên mới, xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

“Nhân dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội đã kịp thời cử cán bộ, phóng viên, biên tập viên năng động, sáng tạo, nhiệt tình, đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ quân đội ngày đêm miệt mài luyện tập trên các thao trường, bãi tập; các đồng chí đã “vượt nắng, thắng mưa” xây dựng, đăng, phát nhiều tin, bài, phóng sự, chuyên đề về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức luyện tập, hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, truyền hình, phát thanh trực tiếp diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần lan toả sức mạnh quân sự, quốc phòng Việt Nam, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, đến nhân dân và bạn bè quốc tế”, Đại tướng Phan Văn Giang viết.

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự phối hợp, đồng hành của các đồng chí; góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong kỷ nguyên mới.

#diễu binh diễu hành #nhiệm vụ A80 #Đại tướng Phan Văn Giang #Bộ Quốc phòng #diễu binh #quốc phòng Việt Nam

Bài liên quan

Quân sự

Chàng phi công không cấp trong đội hình bay chào mừng A80

Đối với Thượng úy, phi công Nguyễn Ngọc Hùng vinh dự được tham gia bay trình diễn trong nhiệm vụ A80 là là dấu mốc vô cùng đẹp trong đời quân ngũ.

Năm ngày trước Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), Thiếu tá Trần Văn Huy – Phi đội trưởng Phi đội 1 và Thượng uý Nguyễn Ngọc Hùng- Giảng viên bay Biên đội 1, Phi đội 1, Trung đoàn 910 (Trường Sỹ quan Không quân) đã thức dậy, khẩn trương làm công tác chuẩn bị sẵn sàng cho ban bay huấn luyện xếp đội hình, bay qua khu vực khán đài Quảng trường Ba Đình.

Các bài bay huấn luyện trực tiếp qua Quảng trường Ba Đình đóng vai trò quan trọng giúp phi đội L-39NG của hai thầy trò, cũng như cả các đơn vị không quân khác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bay trình diễn trong ngày Quốc khánh 2/9 vừa qua.

Xem chi tiết

Quân sự

Cuba luôn tự hào khi có Việt Nam là một quốc gia anh em

Đây là khẳng định của Thượng tướng Álvaro López Miera, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba trong cuộc hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang.

Sáng 3/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì lễ đón và hội đàm với Thượng tướng Álvaro López Miera, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, thăm chính thức Việt Nam.

Chào mừng Bộ trưởng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba sang thăm chính thức và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, chuyến thăm đặc biệt ý nghĩa nhân dịp năm hữu nghị Việt Nam - Cuba, khi hai nước kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960 - 2/12/2025), góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết hữu nghị, truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba nói chung và quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng nói riêng.

Xem chi tiết

Xã hội

Hùng tráng cảnh các khối quân đội nước ngoài diễu hành trên đường phố Hà Nội

Trong Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh, sự xuất hiện của bốn khối quân đội nước ngoài trên đường phố tạo nên khí thế hào hùng và đầy hữu nghị.

01-6257.jpg
Khối Quân đội Trung Quốc thu hút sự chú ý lớn trong Lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh.
02-3764.jpg
Đoàn nghi lễ danh dự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc được thành lập năm 1952 là lực lượng duy nhất đảm nhiệm phục vụ nghi lễ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới