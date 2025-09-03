Chàng phi công không cấp trong đội hình bay chào mừng A80

Đối với Thượng úy, phi công Nguyễn Ngọc Hùng vinh dự được tham gia bay trình diễn trong nhiệm vụ A80 là là dấu mốc vô cùng đẹp trong đời quân ngũ.

Năm ngày trước Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), Thiếu tá Trần Văn Huy – Phi đội trưởng Phi đội 1 và Thượng uý Nguyễn Ngọc Hùng- Giảng viên bay Biên đội 1, Phi đội 1, Trung đoàn 910 (Trường Sỹ quan Không quân) đã thức dậy, khẩn trương làm công tác chuẩn bị sẵn sàng cho ban bay huấn luyện xếp đội hình, bay qua khu vực khán đài Quảng trường Ba Đình.

Các bài bay huấn luyện trực tiếp qua Quảng trường Ba Đình đóng vai trò quan trọng giúp phi đội L-39NG của hai thầy trò, cũng như cả các đơn vị không quân khác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bay trình diễn trong ngày Quốc khánh 2/9 vừa qua.

Thiếu tá Trần Văn Huy (bên phải) và Thượng uý Nguyễn Ngọc Hùng hiệp đồng trước chuyến bay. Ảnh: Bích Phượng.

Sau khi chuyến bay khí tượng được thực hiện, lực lượng chỉ huy bay, phi công và các thành phần thực hiện nhiệm vụ trong ban bay hợp luyện tham dự Hội nghị giao nhiệm vụ trước khi bay… Kết thúc Hội nghị, phi công Huy và Hùng nhanh chóng cơ động về khu vực sân đỗ, nhận bàn giao máy bay L-39NG mang số hiệu 2307 từ lực lượng kỹ thuật.

Với sự hỗ trợ của các nhân viên, các anh khẩn trương cơ động lên buồng lái, mở máy, điều khiển máy bay di chuyển về tuyến chờ trong tiếng gầm của hàng chục động cơ phản lực đồng loạt rền vang cả một vùng trời…

Thượng uý Nguyễn Ngọc Hùng trước khi cất cánh thực hiện nhiệm vụ bay xếp đội hình tại Quảng Trường Ba Đình hôm 28/8. Ảnh: Bích Phượng.

Nhận lệnh của Chỉ huy bay, máy bay do phi công Huy và Hùng điều khiển đã cùng biên đội cất cánh lao vút về phía vùng trời Thủ Đô, nơi có Quảng trường Ba Đình – trái tim thiêng liêng của cả nước, trong nền trời xanh thẳm và cái nắng vàng như rót mật của trời Thu lịch sử.

Khi hoàn thành nhiệm vụ, trở về hạ cánh an toàn, 2 phi công trẻ bước xuống từ buồng lái, lưng áo đẫm mồ hôi nhưng khuôn mặt họ rạng rỡ vui xen lẫn niềm tự hào khi vừa hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng.

Thượng uý Nguyễn Ngọc Hùng chia sẻ: “ Đây là chuyến bay thứ 2 của tôi vào Quảng trường, khoảng khắc cùng biên đội nghiêng cánh chào trên bầu trời Ba Đình vẫn vẹn nguyên cảm xúc xúc động như lần đầu. Trước đây, chưa bao giờ tôi dám nghĩ mình có được cơ hội quý giá này… Các chuyến bay thực hiện nhiệm vụ A-80 càng trở nên đặc biệt hơn khi tôi được sát cánh cùng người đồng đội thân thiết và cũng là người thầy trân quý của tôi. Chính vì vậy, nhiệm vụ A80 cũng là dấu mốc, là kỷ niệm vô cùng đẹp trong đời quân ngũ của 2 thầy, trò”.

Nhìn người phi công số 2, người có nhiệm vụ sử dụng thiết bị lái dẫn đường hỗ trợ mình giữ số liệu đường bay, giữ trạng thái trong suốt từng chuyến bay, giúp đỡ sửa các sai lệch phát sinh và trong trường hợp có hỏng hóc cần xử lí, khi bay trong đội hình lớn và cũng từng là học trò của mình với ánh mắt tin tưởng và tự hào, Thiếu tá Trần Văn Huy cho biết: Ngay từ khi Hùng còn là học viên, anh đã được giao nhiệm vụ trực tiếp kèm cặp, đào tạo. Trong quá trình hướng dẫn, dạy dỗ, Huy nhận thấy ở người học viên trẻ này có nhiều tố chất cần và đủ để trở thành phi công quân sự và 1 giảng viên bay. Hùng nhanh nhẹn, ham bay, say học. Tất cả các bài huấn luyện chuyên môn mặt đất, huấn luyện kỹ thuật và huấn luyện thực hành bay các khoa mục trên khí tài L-39, anh đều tiếp thu rất nhanh".

Sẵn sàng cất cánh thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Bích Phượng.

Thiếu tá Trần Văn Huy chia sẻ thêm, thông thường 1 học viên lĩnh hội được 4-5/10 kiến thức thầy dạy đã được coi là thành công. Nhưng Hùng luôn đạt và phát huy tốt đến 7-8/10 lượng kiến thức thầy truyền dạy. Với thành tích học tập luôn đạt xuất sắc và tâm lý, bản lĩnh vững vàng, Hùng là học viên được tin tưởng lựa chọn thả đơn đầu tiên trong toàn khoá.

Sau khi tốt nghiệp, Thượng úy Hùng được giữ lại làm giảng viên bay của Trung đoàn 910 vào năm 2020. Tại đây, anh cũng từng bước khẳng định năng lực của mình với những thành tích ấn tượng: Chỉ trong 2 năm, từ vị trí trợ giảng, vừa tham gia huấn luyện bay, vừa xây dựng giáo án bài giảng cá nhân, hoàn thành tốt tất cả những đợt kiểm tra các khoa mục, bài giảng.

Chất lượng các học viên do Hùng kèm dạy đều có thành tích học tập, rèn luyện và thực hành bay rất tốt. Năm 2022, anh đã được phê chuẩn và trở thành giảng viên bay chính thức. Với thành tích xuất sắc trong quá trình huấn luyện và đào tạo trên loại khí tài L-39, Hùng tiếp tục được cán bộ, chỉ huy đơn vị tin tưởng giao nhiệm vụ huấn luyện chuyển loại máy bay mới L-39NG.

Ngay khi nhận nhiệm vụ A80, Hùng được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ bay trong đội hình chính thức, đây là vinh dự rất lớn nhưng cũng đặt ra không ít áp lực đối với chàng phi công trẻ chưa có cấp. Bởi, các phi công được giao thực hiện nhiệm vụ quan trọng này phần lớn đều là các phi công dày dạn kinh nghiệm, giờ bay tích lũy lớn (phi công cấp 1, cấp 2).

Khi cơ động chuyển trường về thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tại sân bay Kép, Hùng cùng đồng đội cũng gặp không ít khó khăn bởi thời tiết miền Bắc thời điểm này không thuận lợi như ở Tuy Hoà và anh cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong bay đội hình lớn.

Niềm vui của thầy và trò sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bay hợp luyện sáng 28/8. Ảnh: Bích Phượng.

Xác định nhiệm vụ, trong suốt quá trình huấn luyện, Hùng đã luôn nỗ lực, cố gắng ôn tập lý thuyết, chuẩn bị bay tỉ mỉ, hiệp đồng chặt chẽ giữa 2 buồng của máy bay và các số trong biên đội. Anh hoàn thiện từng kỹ năng, động tác, đặc biệt là phương pháp quan sát, giữ cự ly, giãn cách, độ chênh cao khi bay trong đội hình lớn qua từng chuyến bay.

Sau mỗi ban bay, Hùng cũng tranh thủ trao đổi với các thầy và các phi công dày dạn kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại để chuyến bay sau hoàn thiện hơn chuyến trước.

Trong những ngày tới, Thượng uý Nguyễn Ngọc Hùng cùng đồng đội tiếp tục nỗ lực hết mình cho nhiệm vụ A80 vừa qua. Đây cũng là nền tảng, là động lực để anh tiếp tục không ngừng phấn đấu, học tập và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến nhiều hơn nữa cho nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo của đơn vị nói riêng và sự nghiệp bảo vệ bầu trời thiêng liêng của Tổ quốc nói chung.