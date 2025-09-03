Hà Nội

Quân sự

Cuba luôn tự hào khi có Việt Nam là một quốc gia anh em

Đây là khẳng định của Thượng tướng Álvaro López Miera, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba trong cuộc hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang.

Trà Khánh

Sáng 3/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì lễ đón và hội đàm với Thượng tướng Álvaro López Miera, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, thăm chính thức Việt Nam.

Chào mừng Bộ trưởng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba sang thăm chính thức và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, chuyến thăm đặc biệt ý nghĩa nhân dịp năm hữu nghị Việt Nam - Cuba, khi hai nước kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960 - 2/12/2025), góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết hữu nghị, truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba nói chung và quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng nói riêng.

kto-tr_img-5856.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang đón Thượng tướng Álvaro López Miera.

Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, trong suốt 65 năm qua, quan hệ Việt Nam - Cuba trở thành biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung và bền chặt. Dù cách xa nửa vòng Trái đất, nhân dân hai nước luôn kề vai, sát cánh, hỗ trợ nhau trong mọi thời điểm.

Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ to lớn, chí tình, chí nghĩa của Cuba trong những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

"Câu nói bất hủ của Lãnh tụ Fidel Castro 'Vì Việt Nam, Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình' đã trở thành biểu tượng sáng ngời cho mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, truyền thống đặc biệt giữa hai nước. Khẳng định đây là mối quan hệ: Trong sáng, thuỷ chung, bền chặt", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

kto-tr_img-6197.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang tại cuộc hội đàm.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, thời gian qua, trong tổng thể quan hệ chung giữa hai nước, hợp tác quốc phòng luôn là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác. Các hoạt động hợp tác quân sự - quốc phòng giữa hai nước ngày càng được triển khai sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Thời gian tới, trên cơ sở các văn bản đã được ký kết, Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tập trung vào một số nội dung hợp tác trọng tâm.

"Cụ thể: tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì giao lưu sĩ quan trẻ, đoàn nghỉ dưỡng, tổ chức trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn về các lĩnh vực cùng quan tâm; đẩy mạnh hợp tác công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội; phối hợp chặt chẽ trong quá trình sản xuất tập 6 Bộ Phim tài liệu 'Hai trái tim, chung nhịp đập'; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp quốc phòng", Đại tướng Phan Văn Giang đề cập.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, là quốc gia trải qua nhiều đau thương, mất mát qua các cuộc chiến tranh, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển; kiên trì Chính sách Quốc phòng "bốn không"; chủ trương đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; tôn trọng các thể chế đa phương, nhất là do Liên hợp quốc và ASEAN dẫn dắt.

kto-tr_img-6127.jpg
Thượng tướng Álvaro López Miera tại cuộc hội đàm.

Phát biểu tại hội đàm, Thượng tướng Álvaro López Miera, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, bày tỏ yêu mến, ngưỡng mộ về đất nước Việt Nam tươi đẹp và ấn tượng với Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong 80 năm chính là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với nhân dân Cu ba trong giai đoạn hiện nay.

Thượng tướng Álvaro López Miera khẳng định Cuba luôn tự hào khi có Việt Nam là một quốc gia anh em, bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy, củng cố mối quan hệ giữa Quân đội hai nước góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và Quân đội mỗi nước. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, là quốc gia đã trải qua nhiều đau thương, mất mát qua các cuộc chiến tranh, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển; kiên trì chính sách quốc phòng “bốn không", chủ trương đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; tôn trọng các thể chế đa phương, nhất là do Liên hợp quốc và ASEAN dẫn dắt.

kto-tr_img-6188.jpg
Quang cảnh cuộc hội đàm.

Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký Kế hoạch hợp tác quốc phòng 3 năm giai đoạn 2026-2028 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba.

Một số hình ảnh tại cuộc hội đàm:

kto-tr_img-5921.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Álvaro López Miera tại lễ đón.
kto-tr_img-5968.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Álvaro López Miera duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
kto-tr_img-6030.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Álvaro López Miera và các thành viên hai đoàn.
kto-tr_img-6075.jpg
Ngay sau lễ đón, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Álvaro López Miera cùng tham quan trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước.
