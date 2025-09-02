Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hùng tráng cảnh các khối quân đội nước ngoài diễu hành trên đường phố Hà Nội

Xã hội

Hùng tráng cảnh các khối quân đội nước ngoài diễu hành trên đường phố Hà Nội

Trong Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh, sự xuất hiện của bốn khối quân đội nước ngoài trên đường phố tạo nên khí thế hào hùng và đầy hữu nghị.

Bảo Giang
Khối Quân đội Trung Quốc thu hút sự chú ý lớn trong Lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh.
Khối Quân đội Trung Quốc thu hút sự chú ý lớn trong Lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh.
Đoàn nghi lễ danh dự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc được thành lập năm 1952 là lực lượng duy nhất đảm nhiệm phục vụ nghi lễ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Đoàn nghi lễ danh dự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc được thành lập năm 1952 là lực lượng duy nhất đảm nhiệm phục vụ nghi lễ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và Quân đội Nhân dân Việt Nam đã viết nên những trang sử hào hùng về tinh thần đoàn kết chống kẻ thù xâm lược để lại tình cảm sâu nặng, bồi đắp nên quan hệ vừa đồng chí, vừa là anh em.
Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và Quân đội Nhân dân Việt Nam đã viết nên những trang sử hào hùng về tinh thần đoàn kết chống kẻ thù xâm lược để lại tình cảm sâu nặng, bồi đắp nên quan hệ vừa đồng chí, vừa là anh em.
Khối Quân đội Nga tham gia Lễ diễu binh, diễu hành được dẫn đầu bởi các chiến sĩ hộ tống Quốc kỳ.
Khối Quân đội Nga tham gia Lễ diễu binh, diễu hành được dẫn đầu bởi các chiến sĩ hộ tống Quốc kỳ.
Kế tiếp là đội tiêu binh danh dự đại diện cho ba quân chủng của Lực lượng Vũ trang Nga: Lục quân, Lực lượng Hàng không Vũ trụ và Hải quân.
Kế tiếp là đội tiêu binh danh dự đại diện cho ba quân chủng của Lực lượng Vũ trang Nga: Lục quân, Lực lượng Hàng không Vũ trụ và Hải quân.
Đội hình tiêu binh danh dự là những quân nhân ưu tú, tuyển chọn từ nhiều vùng miền trên toàn nước Nga.
Đội hình tiêu binh danh dự là những quân nhân ưu tú, tuyển chọn từ nhiều vùng miền trên toàn nước Nga.
Khối Quân đội nhân dân Lào nhận được cảm tình đặc biệt của người dân khi tham gia Lễ diễu binh, diễu hành.
Khối Quân đội nhân dân Lào nhận được cảm tình đặc biệt của người dân khi tham gia Lễ diễu binh, diễu hành.
Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Quân đội hai nước Việt Nam và Lào luôn kề vai sát cánh chiến đấu, chiến thắng kẻ thù xâm lược.
Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Quân đội hai nước Việt Nam và Lào luôn kề vai sát cánh chiến đấu, chiến thắng kẻ thù xâm lược.
Ngày nay, Quân đội nhân dân Lào được xây dựng, phát triển toàn diện về mọi mặt. Mối quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng được tăng cường, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.
Ngày nay, Quân đội nhân dân Lào được xây dựng, phát triển toàn diện về mọi mặt. Mối quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng được tăng cường, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.
Khối Quân đội Hoàng Gia Campuchia gây ấn tượng với trang phục mang màu sắc ngụy trang khi tham gia Lễ diễu binh, diễu hành.
Khối Quân đội Hoàng Gia Campuchia gây ấn tượng với trang phục mang màu sắc ngụy trang khi tham gia Lễ diễu binh, diễu hành.
Trong truyền thống hữu nghị, đoàn kết lâu đời giữa hai nước, hai Quân đội Campuchia - Việt Nam luôn sát cánh bên nhau, chiến đấu và chiến thắng, giành độc lập, tự do cho đất nước mình.
Trong truyền thống hữu nghị, đoàn kết lâu đời giữa hai nước, hai Quân đội Campuchia - Việt Nam luôn sát cánh bên nhau, chiến đấu và chiến thắng, giành độc lập, tự do cho đất nước mình.
Bảo Giang
#quân đội nước ngoài Hà Nội #quân đội Trung Quốc #quân đội Nga #quân đội Lào #quân đội Campuchia #quan hệ Việt Nam Trung Quốc

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT