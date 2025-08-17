Hà Nội

Thế giới

Phát hiện thi thể dưới nền gạch, lộ tội ác rúng động

Một ngày sau khi thi thể một người đàn ông 32 tuổi được tìm thấy dưới nền gạch, cảnh sát đã bắt giữ vợ của nạn nhân và người hàng xóm của vợ chồng này.

An An (Theo IT, HT)

Theo India Times, thi thể của một người đàn ông bị chôn dưới nền gạch ở Pelhar, Mumbai, Ấn Độ, được cảnh sát tìm thấy hôm 21/7. Danh tính nạn nhân được xác định là Vijay Chauhan.

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ nghi phạm là vợ của nạn nhân, Chaman Devi (28 tuổi), và người hàng xóm được cho là tình nhân của Devi là Monu Sharma (20 tuổi).

thithe.png
Thi thể nạn nhân được tìm thấy bên dưới nền gạch. Ảnh: IT.

Tờ Hindustan Times đưa tin, vụ án được đưa ra ánh sáng sau khi em trai của Chauhan không thể liên lạc được với Chauhan trong nhiều ngày. Khi đến nhà Chauhan, người em ngửi thấy mùi hôi nồng nặc nên báo cảnh sát.

Người này khai với cảnh sát rằng Chauhan mất liên lạc kể từ khi Devi bỏ trốn cùng Sharma. Sau đó, cảnh sát đã đến nhà Chauhan để kiểm tra và phát hiện thi thể Chauhan được chôn dưới nền nhà.

thi2.png
Trong ảnh là nạn nhân Vijay Chauhan. Ảnh: HT.

Theo báo cáo, Devi và Sharma được cho là đã sát hại Chauhan 15 ngày trước đó, chôn anh trong một cái hố do họ đào dưới nền nhà. Sau đó, cả hai bỏ trốn.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ án.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Sét đánh khiến 83 người thiệt mạng trong một ngày ở Ấn Độ

Nguồn video: THĐT
