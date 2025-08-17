Người đàn ông sống cùng thi thể bạn gái cũ hơn 2 năm

Jamie Stevens, 51 tuổi, vẫn sống trong căn hộ của mình ở Torquay, Devon (Anh), sau khi ông phát hiện bạn gái cũ Anouska Sites đã tử vong trong phòng khách.

Theo Daily Mail, ông Jamie Stevens ra hầu tòa vào ngày 15/7 khi nhận tội ngăn cản việc chôn cất thi thể hợp pháp. Trong phiên tòa hôm 11/8, thẩm phán Richardson đã tuyên án Jamie Stevens 14 tháng tù.

Anouska, 36 tuổi, được trình báo mất tích vào tháng 4/2023. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra, ban đầu xác nhận lần cuối cùng cô được nhìn thấy là vào ngày 21/5/2022.

Cảnh sát sau đó tìm đến Stevens, bạn trai cũ của cô, và người này đã ký vào một bản tuyên bố của nhân chứng khẳng định không gặp Anouska kể từ tháng 2 hoặc tháng 3/2022.

Ông Jamie Stevens (51 tuổi) bị kết án 14 tháng tù. Ảnh: PA.

Cảnh sát nhiều lần đến căn hộ của Stevens ở Upton Road nhưng ông ta nói không có nhà. Cuối cùng, các thám tử quyết định đột kích căn hộ vào ngày 27/5/2025 và phát hiện thi thể một phụ nữ trên sofa - người sau đó được xác nhận là Anouska Sites.

Trong cuộc thẩm vấn sau khi bị bắt giữ, Stevens khai với cảnh sát rằng vào một đêm tháng 1/2023, Anouska có đến căn hộ của ông. Stevens ra ngoài vào ngày hôm sau và khi quay lại, ông phát hiện Anouska đã tử vong. Sau đó, Stevens lấy chăn phủ lên thi thể và để cô nằm ở đó mà không gọi dịch vụ khẩn cấp.

Stevens cũng thừa nhận đã khai man với cảnh sát về thời điểm hai người liên lạc lần cuối với nhau.

"Đây là một vụ án đáng buồn. Stevens từng có mối quan hệ với Anouska Sites. Cô ấy gặp một số vấn đề, bao gồm cả việc lạm dụng chất gây nghiện. Stevens dường như đã hoảng loạn sau khi Anouska tử vong và che giấu thi thể của cô ấy, để thi thể ở đó trong nhiều năm", Thẩm phán Anna Richardson nói khi tuyên án Stevens 14 tháng tù.

Thanh tra điều tra cấp cao Jeanne Hellyer cho biết: "Anouska đã bị Stevens tước quyền được chôn cất hợp pháp sau khi qua đời. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của Anouska".

