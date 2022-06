Khánh Hòa: Dấu hiệu công ty cổ phần TAL không đủ điều kiện… vẫn trúng thầu?

Theo hồ sơ, Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng TAL (đại lộ Hùng Vương, tp Cam Ranh, Khánh Hòa) chứng chỉ xây dựng số HAN -0000017 là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông Cầu, Cầu cảng, đường thủy. Nhưng hai năm gần đây, các gói thầu của công ty trúng đều trong lĩnh vực xây lắp công trình, thi công công trình xây dựng…

Bất ngờ nổi lên trong thời gian ngắn, năm 2021 công ty TAL trúng những dự án liên tiếp như : Gói thầu số 3 - thi công xây dựng thuộc dự án - Nâng cấp cải tạo toàn bộ Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Linh do UBND Thành phố Cam Ranh phê duyệt ngày 11/8/2021. Gói thầy số 06 – Xây lắp công trình: Sở chỉ huy Đại đội Công binh 19 do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 19/8/2021.

Trong năm 2022, công ty TAL tiếp tục trúng Gói thầu thi công xây lắp: Trường tiểu học Cam An Bắc, xã Cam An Bắc do Ban quản lý dự án Cam Lâm phê duyệt ngày 06/06/2022, hay Gói thầu Thi công xây lắp: Nhà kho lưu trữ UBND huyện Trường Sa do Ủy ban nhân dân huyện Trường Sa ký ngày 20/06/2022.

Thông tin nhân sự nhà thầu TAL

Quy định của Luật Đấu Thầu, thông tin nhà thầu bắt buộc phải đăng tải đầy đủ, công khai trên mạng Đấu thầu Quốc gia – Bộ Kế hoạch và đầu tư trong đó có ghi rõ số lượng nhân sự của Nhà thầu.

Tuy nhiên theothông tin đăng tải, Công ty tư vấn xây dựng TAL chỉ có 10 nhân sự. Việc họ có thể đủ số người để hoàn thành được toàn bộ các gói thầu nêu trên vẫn là một ẩn số.

Đơn cử, có gói thầu yêu cầu số lượng nhân sự lên đến 46 người như Gói thầu được UBND thành phố Cam Ranh ký văn bản số 653/QD – UBND ngày 29/6/2021, Quyết định phê duyệt :Thi công xây dựng công trình thuộc dự án : Kè chống sạt lở Sông Lạch Cầu 2 và Lạch Cầu 3, phường Ba Ngòi với mức đầu tư hơn 22 tỷ đồng, thời gian thực hiện 240 ngày.

Hay gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án - Nâng cấp cải tạo toàn bộ Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam cũng yêu cầu tới 40 nhân sự (theo văn bản 831/QĐ-UBND ngày 11/8/2021).

Bên cạnh đó, gói thầu thi công xây lắp: Trường tiểu học Cam An Bắc, xã Cam An Bắc yêu cầu 7 nhân sự , hay Gói thầu Thi công xây lắp: Nhà kho lưu trữ UBND huyện Trường Sa yêu cầu 9 nhân sự…đều diễn ra gần như trong cùng một khoảng thời gian, thi công trùng lặp.

Có thể thấy, thông tin về Công ty TAL chỉ có 10 người, không thể nào đủ số lượng để trúng toàn bộ các gói thầu nêu trên. Dư luận đặt câu hỏi: liệu có hay không việc nhà thầu này khai khống nhân sự hoặc kê khai trùng lặp nhân sự giữa các gói thầu?

Trường hợp nhà thầu bị phát hiện có số lượng nhân sự không đảm bảo theo quy định của Luật lao động thì những lao động này không được phép tiếp tục tham gia vào quá trình thi công gói thầu nữa. Trong trường hợp này, nhà thầu TAL sẽ không đủ năng lực về nhân sự thực hiện gói thầu.

Khi đánh giá HSDT thì chủ đầu tư phải căn cứ vào hồ sơ và thông tin của nhà thầu được đăng tải trên mạng đấu thấu Quốc gia, trong luật đã quy đinh :” Việc nhà thầu kê khai khống nhân sự hoặc kê khai trùng lặp nhân sự giữa các gói thầu có thời gian thi công trùng nhau trong hồ sơ dự thầu điều đó đồng nghĩa Nhà thầu đã gian lận trong hoạt động đấu thầu. Trường hợp nhà thầu mà gian lận đấu thầu thì theo quy định sẽ bị cấm thầu trừ 3 – 5 năm”

Dư luận cũng không tránh khỏi hoài nghi khi công ty TAL liên tục trúng các bản hợp đồng từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ với việc chỉ có một nhà thầu tham dự.

