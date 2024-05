Giám đốc kêu cứu vì bị khởi tố oan 20 năm rồi... đình chỉ

Ngày 25/5, ông Hồ Thanh Hải (71 tuổi, cựu chiến binh)- Giám đốc DNTN Bình Hưng cho biết ông đã có đơn khiếu nại gửi các cơ quan tố tụng việc Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại DNTN Bình Hưng, vì quyết định này đã gây oan sai cho ông.

Ông Hồ Thanh Hải đã gửi đơn cầu cứu các cơ quan tố tụng về quyết định đình chỉ gây oan sai cho ông. 6 kết luận điều tra, 3 lần giám định vẫn không kết tội được



Gần 20 năm trước, ngày 22/7/2004, ông Hải bị khởi tố hai tội trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra (CQĐT) đã thu giữ của ông Hải 1,8 tỷ đồng. Ông Hải bị tạm giam gần hai năm (từ 21-12-2004 đến 14-12-2006) rồi được cho tại ngoại.

Theo hồ sơ, từ năm 1999 đến 2001, ông Hải là chủ DNTN chế biến thủy sản Bình Hưng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hải Bình. Ông Hải đã ký hợp đồng mua hải sản với một số doanh nghiệp dưới dạng “hợp đồng tay ba”, tức là có thêm sự tham gia của các cơ sở, đại lý có nguồn cung hải sản.

Theo quy trình, bên mua hải sản sẽ đi cùng công ty bên bán xuống các cơ sở, đại lý để cùng kiểm tra hàng, thống nhất giá… rồi chuyển tiền (một phần tiền sẽ được trả ngay cho cơ sở, đại lý). Chủ cơ sở, đại lý sẽ lập bảng kê và nộp thuế doanh thu, thuế GTGT; còn bên bán có trách nhiệm xuất hóa đơn GTGT và giám sát việc vận chuyển hàng đến giao tại kho bên mua.

Tuy nhiên, CQĐT lại cáo buộc ông Hải mua hải sản của cơ sở, đại lý nhưng ký hợp đồng thông qua một công ty bên bán như trên là mua bán khống để có hóa đơn GTGT nhằm xin hoàn thuế (6,8 tỉ đồng) và khấu trừ thuế (18,6 tỉ đồng). Vì vậy, CQĐT đã khởi tố, bắt giam ông Hải về hai tội nói trên.

Vụ án này CQĐT Công an TP HCM từng ra sáu bản kết luận điều tra, trong đó có năm kết luận điều tra bổ sung và ba lần trưng cầu giám định tư pháp về thuế. VKSND TP HCM từng có cáo trạng truy tố ông Hải ra tòa nhưng tòa phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì không thể kết tội được ông Hải.

Giám định của Bộ Tài chính kết luận ông Hải không trốn thuế

Đáng chú ý, qua ba lần giám định tư pháp về thuế với ba hội đồng giám định khác nhau (do bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập theo quyết định trưng cầu của CQĐT) nhưng đều cho ra kết luận giám định khá tương đồng.

Bản kết luận giám định ngày 10/5/2004 (trước khi ông Hải bị khởi tố) kết luận: “DNTN Bình Hưng thực tế có hàng hóa thủy sản mua vào nhập kho, có bán xuất khẩu và bán nội địa (không phải mua khống, bán khống), thực hiện đầy đủ chế độ hóa đơn, chứng từ, áp dụng đúng thuế suất GTGT, hạch toán đúng doanh thu bán ra, đã kê khai nộp thuế đầu vào, đầu ra theo quy định… DNTN Bình Hưng không có hành vi trốn thuế và là đối tượng được hoàn thuế GTGT”.

Với kết quả giám định này, lẽ ra vụ việc đã được khép lại, tức ông Hải không bị khởi tố. Tuy nhiên, không hiểu sao CQĐT vẫn khởi tố để rồi sau đó phải trưng cầu giám định thêm hai lần nữa.

Tại bản kết luận giám định cuối cùng ngày 21/9/2007, hội đồng giám định của Bộ Tài chính kết luận: “Việc mua bán hàng hóa của DNTN Bình Hưng là có hợp đồng mua bán, có hóa đơn GTGT, có biên bản thanh lý hợp đồng, có kê khai nộp thuế theo quy định…; chưa có đủ căn cứ xác định việc mua bán hàng hóa nêu trên giữa các đơn vị là mua bán hóa đơn GTGT không có hàng hóa đi kèm…; chưa đủ cơ sở để xác định 223 hóa đơn GTGT của các đơn vị xuất cho Công ty Hải Bình là hóa đơn xuất khống. Chưa có cơ sở để xác định ông Hải mua 216 hóa đơn khống để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào”.

Kết luận giám định trên còn nêu rõ: “Khi mua hàng, Công ty Hải Bình đã trả đủ tiền hàng và tiền thuế theo hóa đơn. Các hóa đơn bán hàng đều được bên bán kê khai nộp thuế GTGT đúng quy định thì Công ty Hải Bình được khấu trừ thuế đầu vào. Qua các khâu kê khai nộp thuế GTGT của cả hai bên (bên mua và bán) cho thấy Nhà nước chưa bị thất thu thuế GTGT…”.

Cuối năm 2009, một lần nữa CQĐT lại có công văn hỏi Bộ Tài chính. Tháng 4/2010, lãnh đạo Bộ Tài chính có công văn khẳng định: Các nội dung giám định tại kết luận giám định ngày 21/9/2007 là kết luận chính thức.

Mãi đến ngày 16/5/2012, sau gần tám năm bị khởi tố, CQĐT Công an TP.HCM mới đình chỉ điều tra bị can đối với ông Hải. Tuy nhiên, thay vì đình chỉ với lý do hành vi của ông Hải không cấu thành tội phạm và xác định ông bị oan, CQĐT lại căn cứ vào lý do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự với tội trốn thuế và hành vi không còn nguy hiểm cho xã hội nữa với tội lừa đảo.

Phục hồi điều tra rồi lại đình chỉ lần thứ 2 vì... hết thời hiệu

Sau khi nhận quyết định đình chỉ điều tra, ông Hải liên tục kêu cứu, thì năm 2017, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án năm 2012…

Cho đến ngày 3/5/2025, Cơ quan CSĐT tiếp tục đình chỉ điều tra vụ án lần thứ 2. Ngay sau khi nhận quyết định, ông Hải gửi đơn khiếu nại đến Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đề nghị hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án.

Ông Hồ Thanh Hải với quyết định đình chỉ điều tra lần thứ 2 vì hết thời hiệu.

Ông Hải bức xúc: “Tôi đã bị bắt tạm giam từ khoảng giữa năm 2004 đến cuối năm 2006. Đây là lần thứ hai Cơ quan CSĐT ra quyết định đình chỉ điều tra nhưng cùng một lý do là hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, chứ không phải là do tôi bị oan. Tôi đã làm đơn khiếu nại về quyết định trên và cầu cứu các cơ quan tố tụng cấp trung ương ".

Luật sư Đỗ Hiền Nhơn- Công ty Luật TNHH Nhơn Danh nêu quan điểm: ông Hải bị truy tố vào khoản 4 điều 139 "tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản", thuộc chương XIV các tội xâm phạm sở hữu nên không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự như quyết định đã ban hành. Ông Hải không lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ai, không gây nguy hiểm cho xã hội, cũng không là đối tượng được miễn trách nhiệm hình sự để được đình chỉ điều tra.

"Viện trưởng Viện KSND TP HCM cần xem xét không phê chuẩn quyết định đình chỉ điều tra vụ án và yêu cầu Cơ quan CSĐT thu hồi quyết định đình chỉ điều tra vụ án. Đồng thời, phải ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự căn cứ vào điểm b khoản 1 điều 230 Bộ luật Tố tụng Hình sự, bởi lẽ vụ án đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm"- Luật sư Nhơn phân tích.