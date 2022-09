Ông Huỳnh Văn Nén, người bị oan sai trong 2 vụ giết người qua đời

Sáng 14/9, thông tin từ UBND thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết, ông Huỳnh Văn Nén (SN 1962, ngụ huyện Hàm Tân, Bình Thuận) đã qua đời tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) do bị bệnh và gia đình đã đưa thi thể về Bình Thuận để lo hậu sự. (Ảnh Báo Chính phủ) Theo thông tin ban đầu, sáng 13/9, một người phụ nữ đưa ông Nén vào bệnh viện TP Vũng Tàu cấp cứu trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Khoảng 1 giờ sau, ông Nén qua đời tại bệnh viện. Sự việc được trình báo Công an địa phương và liên lạc đến Công an thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) để báo tin cho vợ và con ông Nén. (Ảnh: VTV) Gia đình đã thuê xe ra Vũng Tàu đưa thi thể ông Nén về nhà riêng ở thị trấn Tân Minh (huyện Hàm Tân) để lo hậu sự. Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khám nghiệm thi thể và bước đầu kết luận nguyên nhân chết do bệnh lý. (Ảnh: Lao Động) Sau khi được minh oan một thời gian, ông Nén không chung sống cùng vợ con, gia đình cũng không tìm được tung tích, cha mất cũng không về chịu tang. Khi ông mất, con cái mới nhận được tin báo đến nhận thi thể. (Ảnh: Pháp Luật TP HCM) Ông Huỳnh Văn Nén được gọi là người tù "thế kỷ" bởi ông là người bị tuyên án oan trong 2 vụ án liên tục: vụ án vườn điều và vụ án giết bà Lê Thị Bông cùng xảy ra tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Sau hơn 17 năm ở tù oan, năm 2015, ông được tại ngoại. Khi hung thủ thật sự bị bắt ông Nén mới được minh oan và trả tự do. (Ảnh: Dân Trí) Khi ra tù, ông Huỳnh Văn Nén được Hội đồng đền bù oan sai tỉnh Bình Thuận đền bù gần 10 tỷ đồng, trong đó có gần 2 tỷ đồng đền bù do sức khỏe của ông Nén mất 63%, bao gồm cả bệnh lý về tâm thần, viêm gan. (Ảnh: Zing.vn) >>> Xem thêm video: Kẻ vượt ngục Triệu Quân Sự giết người vì mê chơi game. Nguồn: ĐTHĐT.

