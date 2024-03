VKSND tỉnh Tây Ninh bồi thường người bị bắt oan hơn 2,5 tỷ đồng

Ngày 11/3, tại trụ sở VKSND tỉnh Tây Ninh, ông Lê Hồng Phúc - Trưởng phòng 7, VKSND tỉnh Tây Ninh đã bàn giao số tiền 2 tỷ 574 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Dũng, 63 tuổi, ngụ xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Đây là số tiền bồi thường theo bản án dân sự phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP HCM từ tháng 8/2022.

Ông Nguyễn Văn Dũng được VKSND tỉnh Tây Ninh bồi thường hơn 2,5 tỷ đồng

Đây là vụ án oan xảy ra từ năm 1979. Cụ thể, ngày 26/7/1979, nhà máy xay lúa ở xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh xảy ra vụ cướp.



Từ lời khai của một nghi phạm, ông Dũng cùng cha, mẹ, chị gái và 4 người khác bị công an bắt giữ.

Đến năm 1983, Công an tỉnh Tây Ninh không chứng minh được hành vi phạm tội của các bị can trên nên trả tự do. Tuy nhiên, quyết định đình chỉ điều tra của công an thì ông Dũng cùng người nhà không nhận được.

Mãi đến tháng 4/2019, ông Dũng và những người liên quan mới được nhận quyết định đình chỉ bị can và giải oan.

Cuối năm 2019, VKSND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức xin lỗi công khai, bồi thường thiệt hại. Lúc này cha của ông Dũng (cũng là 1 người bị bắt oan) đã qua đời.

Có 7 người (nhiều người đã mất) đồng ý nhận bồi thường thiệt hại, còn ông Dũng không đồng ý mức bồi thường thời điểm đó và khởi kiện ra TAND tỉnh Bình Dương.

Ông Dũng nhận hơn 2,5 tỷ đồng từ VKSND tỉnh Tây Ninh

Ông Dũng yêu cầu các cơ quan gây oan sai cho ông phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tinh thần, chi phí kêu oan, mất thu nhập gần 11 tỷ đồng, sau đó giảm xuống còn 3,6 tỷ đồng.