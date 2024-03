Bắt nguyên GĐ Ban QLDA giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang

Cùng ngày Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Du (SN 1968, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), nguyên Giám đốc Ban QLDA giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".