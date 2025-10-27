Bãi tập kết vật liệu xây dựng nhếch nhác, ô nhiễm tràn lan ở Tây Tựu

Lộ nhiều bất cập trong quản lý mỏ vật liệu xây dựng ở Tây Ninh
Thanh tra tỉnh Tây Ninh (cũ) vừa chỉ ra nhiều tồn tại, vi phạm nghiêm trọng của doanh nghiệp và lỗ hổng trong công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn.
Phát hiện nhiều vi phạm nghĩa vụ tài chính
Theo đó từ năm 2019 đến tháng 6/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tây Ninh (cũ) đã cấp 23 giấy phép thăm dò khoáng sản và 37 giấy phép khai thác, chủ yếu là đất san lấp và cát xây dựng. Ngoài ra, 30 giấy phép được cấp từ trước vẫn còn hiệu lực trong giai đoạn này. Các doanh nghiệp được cấp phép đa phần là tư nhân và công ty cổ phần, hoạt động với quy mô khác nhau.
Phương tiện, vật liệu xây dựng phải dán nhãn năng lượng
Cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối, kinh doanh phương tiện, thiết bị và vật liệu xây dựng phải thực hiện công bố, dán nhãn năng lượng.
Chiều 18/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với đa số phiếu tán thành.
Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Chứng chỉ quản lý năng lượng được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị đến hết ngày 31/12/2030.
Đọc nhiều nhất
Hơn 2.300 'ma men' dính cồn trong một buổi tối
Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, lập biên bản xử lý 2.319 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong buổi tối 25/10.
Việt Nam cùng các nước cam kết bảo vệ trẻ em, phụ nữ trên không gian mạng
Mỗi ngày, hàng triệu trẻ em Việt Nam lên mạng học tập, vui chơi và đằng sau màn hình sáng, nhiều rủi ro rình rập, từ bắt nạt, lừa đảo đến xâm hại tinh thần.
Tên cướp ngân hàng mê xe phân khối lớn và màn 'chốt đơn' như đại gia
Sau khi nổ súng, cướp ngân hàng được hơn 3,5 tỷ đồng, Nam đã cho bạn gái hơn 1,3 tỷ đồng đồng và mua cho mình một “siêu xe” phân khối lớn trị giá 680 triệu đồng...
Nam thanh niên điều khiển xe máy bằng hai chân và cái kết
Công an xã Bảo Đài (Bắc Ninh) đã vào cuộc, xác minh làm rõ người điều khiển xe máy bằng hai chân, quay video đăng lên mạng khoe chiến tích.
Mâu thuẫn dẫn đến xô xát, nam thanh niên bị đâm tử vong ở Ninh Bình
Từ mâu thuẫn trong quá trình làm việc, các đối tượng hẹn gặp nhau để "giải quyết". Trong lúc xảy ra xô xát, một người bị đâm tử vong tại chỗ.
Công an bắt kẻ nghiện ma túy trộm xe máy lấy tiền hút chích
Nguyễn Văn Doanh là đối tượng nghiện ma túy, không có việc làm nên đi trộm xe máy để bán lấy tiền sử dụng ma túy.
'Đạo chích' bị thương nặng khi trèo trộm cáp điện
Bước đầu nam thanh niên khai nhận trộm cắp cáp điện của thiết bị máy cắt trên tuyến đường dây 22kV nhưng do trèo quá gần đường dây nên bị phóng điện.
Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe đầu kéo bị lật ở Lai Châu
Lực lượng chức năng đã phải sử dụng thiết bị banh cắt thủy lực, thiết bị phá dỡ cầm tay phá dỡ phần cabin và cắt phần vô lăng xe để đưa nạn nhân ra ngoài.
Công an đột kích quán bar 'New 1985', tạm giữ nhiều đối tượng
Công an đột kích quán bar “NEW 1985” tại phường Hòa Bình (Phú Thọ), tạm giữ 4 đối tượng “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Bắt nhóm người Trung Quốc giết tài xế taxi, cướp tài sản ở Lạng Sơn
Nhóm tội phạm người Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và thực hiện hành vi giết lái xe taxi để cướp tài sản. Hiện còn 1 đối tượng đang lẩn trốn.