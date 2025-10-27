Bãi tập kết vật liệu xây dựng nhếch nhác, ô nhiễm tràn lan ở Tây Tựu

Chiều 18/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với đa số phiếu tán thành.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Chứng chỉ quản lý năng lượng được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị đến hết ngày 31/12/2030.