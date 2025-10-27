Hà Nội

Xã hội

Bãi tập kết vật liệu xây dựng nhếch nhác, ô nhiễm tràn lan ở Tây Tựu

Hàng loạt bãi tập kết VLXD “mọc” tràn lan, nhếch nhác trên đất nông nghiệp, đất ao công, có dấu hiệu ô nhiễm môi trường ở Tây Tựu (Hà Nội).

Khánh Hoài
a1.jpg
Do nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng (VLXD) lớn, trên địa bàn phường Tây Tựu (TP Hà Nội) xuất hiện nhiều bãi tập kết VLXD. Đáng chú ý, các bãi tập kết VLXD đa số là không phép, tập kết trên các khu đất nông nghiệp, đất ao công, lề đường.
a2.jpg
Đơn cử, tại địa chỉ 202/46 phố Trung Kiên, phường Tây Tựu (Hà Nội), một phần diện tích đất ao công ngang nhiên được san lấp để làm bãi VLXD. Người dân cho biết, trước đây bãi tập kết VLXD này còn dán cả thông tin trên tấm biển lớn, nhưng khi bị người dân phản ánh thì bảng biển nhanh chóng được tháo dỡ, bãi "nằm im bất động".
a3.jpg
Tuy nhiên, bãi tập kết hiện “qua mặt” cơ quan chức năng để hoạt động trở lại, xe cộ ra vào rầm rộ. Chủ bãi còn tiến hành dựng khung bạt rộng, chắc chắn để che máy móc, phục vụ việc kinh doanh.
a4.jpg
Nằm cách bãi tập kết VLXD ở 202/46 phố Trung Kiên không xa, những đống gạch được chất đống cao, xếp thành hàng dài bên lề đường.
a5.jpg
Tại một khu đất khác nằm cách trường Tiểu học và THCS Bắc Từ Liêm khoảng 200m, bên trong đang có một chiếc máy xúc và vật liệu xây dựng chất đống.
a6.jpg
Tại phố Trung Tựu (Tây Tựu, Hà Nội), cũng xuất hiện một bãi tập kết VLXD “khủng”. Bên trong bãi, máy móc hoạt động ầm ầm.
a7.jpg
Vật liệu cát, gạch được chất đống cao, ngổn ngang.
a8.jpg
Ghi nhận của PV cho thấy, diện tích bãi tập kết VLXD ở phố Trung Tựu có dấu hiệu được san lấp, mở rộng trên diện tích đất nông nghiệp.
a9.jpg
Dọc tuyến đường Tây Tựu cũng nhan nhản các bãi tập kết VLXD “mọc” ngay lề đường. Theo người dân, các bãi tập kết này hoạt động đã lâu gây bụi bặm, ô nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do nằm sát với mặt đường.
a10.jpg
Nhằm chấn chỉnh một số bãi VLXD nêu trên hoạt động có dấu hiệu vi phạm luật đất đai, trật tự xây dựng, ô nhiễm môi trường ngày 27/10, PV đã liên hệ qua điện thoại và phản ánh thông tin đến ông Vũ Duy Hùng - Chủ tịch UBND phường Tây Tựu. Ông Hùng nhất trí với đề xuất sẽ cho kiểm tra và xử lý.
