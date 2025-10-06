Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắc Ninh ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực từ ngày 15/10/2025.

Khánh Hoài

Cụ thể, đối với việc quản lý, sử dụng kinh phí dạy thêm, học thêm trong nhà trường, sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Việc thu, quản lí, sử dụng tiền học thêm thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, tài sản, kế toán, thuế và các quy định khác có liên quan. Các đơn vị xây dựng dự toán chi cho tổ chức dạy thêm, học thêm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật hiện hành.

Việc quy đổi tiết dạy thêm của giáo viên được thực hiện theo Điều 13 Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học.

cats.jpg
Ảnh minh họa.

Việc chi trả kinh phí dạy thêm giờ thực hiện theo Thông tư số 21/2025/TTBGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ trả tiền dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Khuyến khích giáo viên dạy thêm trong nhà trường đáp ứng nguyện vọng học thêm của học sinh, nhưng không thu tiền của học sinh, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh, học sinh với cơ sở dạy thêm. Việc thu, quản lí, sử dụng tiền học thêm thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, tài sản, kế toán, thuế và các quy định khác có liên quan. Khuyến khích cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường thực hiện việc miễn, giảm tiền học thêm cho học sinh của gia đình diện chính sách, gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hoạt động dạy thêm, học thêm chịu sự thanh tra của các cơ quan thanh tra Nhà nước theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra của các cơ quan quản lí giáo dục, cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo phân cấp.

Nhà trường, cơ sở dạy thêm, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm, tùy vào tính chất, mức độ hành vi vi phạm thì bị xử lí theo quy định của pháp luật.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra được tiến hành theo kế hoạch hoặc đột xuất trên cơ sở phân cấp địa bàn quản lý và đảm bảo sự phối hợp thống nhất giữa các cơ quan chức năng.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Sáng tạo để chạm vào văn hóa Hà Nội. (Nguồn: VTV).

#UBND tỉnh Bắc Ninh #quy định dạy thêm #học thêm

Bài liên quan

Chính trị

Người ta cần học thêm, dạy thêm bởi có nhiều điều "chưa đủ"

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, sở dĩ người ta cần học thêm, dạy thêm bởi có nhiều điều "chưa đủ", trong đó, có việc lương giáo viên chưa đủ sống; chưa đủ trường lớp để đáp ứng nhu cầu của học sinh...

Chiều 19/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đăng đàn trả lời chất vấn về nhóm vấn đề giáo dục và đào tạo.

nguồn chi ngân sách đầu tư cho giáo dục đại học giảm

Xem chi tiết

Chính trị

Chính thức không cấm giáo viên dạy thêm

Luật Nhà giáo (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua không đưa dạy thêm vào hành vi bị nghiêm cấm, tuy nhiên, quy định rõ nghiêm cấm ép buộc.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, sáng 16/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Nhà giáo (sửa đổi). Với 450/459 đại biểu tán thành (chiếm 96,03%), Quốc hội chính thức thông qua dự án Luật này, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

không được ép buộc học thêm

Xem chi tiết

Xã hội

Không cấm tuyệt đối việc dạy thêm, học thêm

Dự thảo luật quy định theo hướng không cấm tuyệt đối việc dạy thêm, học thêm, nhưng quy định rõ nhà giáo không được ép buộc người học tham gia học thêm.

Sáng 9/6, tiếp tục Phiên họp thứ 46, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà giáo. Trong đó, nội dung “cấm ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức” nhận được nhiều sự quan tâm.

Theo đó, điểm mới đáng chú ý là dự thảo Luật Nhà giáo đã làm rõ các đối tượng điều chỉnh bao gồm nhà giáo làm việc theo chế độ hợp đồng lao động và những trường hợp người có chức danh nhà giáo kiêm nhiệm chức vụ quản lý; nhà giáo đã nghỉ hưu, nhưng đang tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới