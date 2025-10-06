Bắc Ninh ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực từ ngày 15/10/2025.

Cụ thể, đối với việc quản lý, sử dụng kinh phí dạy thêm, học thêm trong nhà trường, sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Việc thu, quản lí, sử dụng tiền học thêm thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, tài sản, kế toán, thuế và các quy định khác có liên quan. Các đơn vị xây dựng dự toán chi cho tổ chức dạy thêm, học thêm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật hiện hành.

Việc quy đổi tiết dạy thêm của giáo viên được thực hiện theo Điều 13 Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học.

Việc chi trả kinh phí dạy thêm giờ thực hiện theo Thông tư số 21/2025/TTBGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ trả tiền dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Khuyến khích giáo viên dạy thêm trong nhà trường đáp ứng nguyện vọng học thêm của học sinh, nhưng không thu tiền của học sinh, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh, học sinh với cơ sở dạy thêm. Việc thu, quản lí, sử dụng tiền học thêm thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, tài sản, kế toán, thuế và các quy định khác có liên quan. Khuyến khích cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường thực hiện việc miễn, giảm tiền học thêm cho học sinh của gia đình diện chính sách, gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hoạt động dạy thêm, học thêm chịu sự thanh tra của các cơ quan thanh tra Nhà nước theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra của các cơ quan quản lí giáo dục, cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo phân cấp.

Nhà trường, cơ sở dạy thêm, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm, tùy vào tính chất, mức độ hành vi vi phạm thì bị xử lí theo quy định của pháp luật.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra được tiến hành theo kế hoạch hoặc đột xuất trên cơ sở phân cấp địa bàn quản lý và đảm bảo sự phối hợp thống nhất giữa các cơ quan chức năng.

