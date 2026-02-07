Hà Nội

Hot face sao Việt: Vợ chồng Cao Minh Đạt tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái

Giải trí

Hot face sao Việt: Vợ chồng Cao Minh Đạt tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái

Diễn viên Cao Minh Đạt và bà xã Trúc Trương tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái. Diễn viên Thanh Hương mặc ấm áp khi du lịch ở trời Tây. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 7/2: Diễn viên Cao Minh Đạt và bà xã Trúc Trương tổ chức tiệc đầy tháng ấm cúng cho con gái tại nhà riêng. Ảnh: FB Cao Minh Đạt
Diễn viên Thanh Hương mặc ấm áp khi du lịch ở trời Tây. Ảnh: FB Nguyen Thanh Huong
Ca sĩ Phương Trinh Jolie bận rộn ghi hình các ca khúc nhạc xuân. Ảnh: FB Phương Trinh Jolie
Diễn viên Hà Việt Dũng đưa vợ và con gái đi khu vui chơi. Ảnh: FB Hà Việt Dũng
Á hậu Trịnh Kim Chi chụp ảnh kỷ niệm cùng NSND Kim Cương tại hậu trường một buổi liên hoan sân khấu. Ảnh: FB Trịnh Kim Chi
Gia đình nghệ sĩ Hồng Vân quây quần mừng sinh nhật cháu ngoại, bé trai Simba lên bốn tuổi. Ảnh: FB Hồng Vân
Ca sĩ Phương Linh xả ảnh du lịch Trung Quốc. Ảnh: FB Phương Linh Trần
Trang Pháp và Hòa Minzy cùng làm khách mời tại một sự kiện cuối năm ở Hà Nội. Ảnh: FB Trang Phap
