Vợ chồng Cao Minh Đạt hạnh phúc trong tiệc đầy tháng con gái

Nhân dịp con gái tròn một tháng tuổi, vợ chồng nam diễn viên Cao Minh Đạt lần đầu khoe ảnh cận mặt thiên thần nhỏ của mình.
Theo tử vi cung hoàng đạo ngày 8/2, Song Tử có thành công cũng đừng cậy thế làm càn, đắc tội quý nhân sẽ rước họa vào thân. Bạch Dương chớ giấu dốt.
Google phát cảnh báo bảo mật nghiêm trọng, yêu cầu người dùng Android không cài ứng dụng ngoài Play Store để tránh mã độc kiểm soát toàn bộ điện thoại.
Tộc người Kuna (Guna) là cộng đồng bản địa độc đáo sinh sống ven biển Caribe (Panama)m, nổi tiếng với bản sắc văn hóa độc đáo, được duy trì suốt nhiều thế kỷ.
Hoa lan (họ Orchidaceae) là một trong những họ thực vật đa dạng và quyến rũ nhất thế giới, nổi bật bởi hình dáng tinh xảo và khả năng thích nghi phi thường.
Thung Ui - thung lũng hoang sơ giữa Tràng An gây sốt với vẻ đẹp như phim cổ trang, núi non trùng điệp, hồ nước tĩnh lặng, thu hút du khách check-in.
Không chỉ gây sốt bởi vẻ ngoài bụ bẫm, thừa hưởng nét đẹp từ Vũ Luân - Phương Lê, bé Thụy Yên còn trở thành người mẫu nhí dưới bàn tay chăm sóc khéo léo của mẹ.
Bước sang tuần mới, 3 con giáp vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để tạo nên thành tích chói lọi trong sự nghiệp. Tài vận bùng nổ, cuộc sống "lên hương".
Công trình tại Sogmatar gồm các phù điêu mô phỏng bầu trời đêm, chứng tỏ khu vực từng là trung tâm tín ngưỡng thiên văn cổ xưa.
Hơn 1,5 triệu AI đang tụ họp trên Moltbook, tự lập cộng đồng, đùa cợt về con người và thậm chí sáng lập tôn giáo, khiến giới chuyên gia lo ngại.
Tàu lượn có tên là Hệ thống thả vũ khí tầm cao (HADIS) cho thấy một giải pháp tiềm năng giảm thiểu dấu hiệu nhận biết để tiếp tế cho lực lượng phân tán.
Nếu chiếc Rolls-Royce Cullinan Series II này đăng ký biển 51 hay bất kỳ biển tỉnh nào Việt Nam, chi phí sẽ hơn 50 tỷ. Còn biển CV hay NG giá trị sẽ giảm 1 nữa.
Chiếc mũ giáp làm từ ngà lợn rừng được khai quật từ một ngôi mộ hình vòm thể hiện nghệ thuật thủ công và vai trò biểu tượng của thời Hy Lạp cổ.
Một nhóm các nhà khoa học mới công bố nghiên cứu về việc những đám khí sôi sục bao quanh siêu hố đen. Chúng ảnh hưởng tới các thiên hà xung quanh.
Chiếc BMW 3 Series này của ông Đặng Lê Nguyên Vũ thuộc biến thể đầu tiên, sản xuất từ 6/1975 - 12/1983 và đã được độ lại khá đẹp mắt, thêm màu cam nổi bật.
Sau một thời gian tạm thời đóng băng, Quân đội Nga bất ngờ khởi động lại mặt trận Sumy, đe dọa khai thông đường đến thủ đô Kiev.
Cầm trên tay bộ đồ 'tí hon', Phương Bora khiến dân mạng bất ngờ khi diện lên người lại vừa khít, tôn trọn đường cong siêu thực.
Dịp Tết 2026, diễn viên Tiến Lộc vào vai con trai nghệ sĩ Xuân Hinh trong phim Mùi phở. Ngoài đời, anh dành nhiều thời gian cho gia đình.
Thương hiệu xe Jeep của Mỹ muốn chinh phục trái tim của những người lái xe Úc bằng các phiên bản đặc biệt mới, mạnh mẽ tôn vinh ADN ưa phiêu lưu mạo hiểm.
Giữa khung cảnh tuyết phủ trắng xóa, nhan sắc ngọt ngào cùng vóc dáng chuẩn chỉnh của hot girl Diệu Linh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
Adrian Anh Tuấn và Sơn Đoàn có nhiều khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc bên nhau. Mối quan hệ tình cảm giữa hai người không ồn ào, không phô trương.