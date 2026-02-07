Hà Nội

Vợ chồng Cao Minh Đạt hạnh phúc trong tiệc đầy tháng con gái

Giải trí

Vợ chồng Cao Minh Đạt hạnh phúc trong tiệc đầy tháng con gái

Nhân dịp con gái tròn một tháng tuổi, vợ chồng nam diễn viên Cao Minh Đạt lần đầu khoe ảnh cận mặt thiên thần nhỏ của mình.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Cao Minh Đạt)
Bữa tiệc đầy tháng của bé Dâu Tây được vợ chồng Cao Minh Đạt chuẩn bị chỉn chu với không gian trang trí tông hồng chủ đạo, điểm xuyết hoa tươi và bánh kem tạo hình lâu đài cổ tích, mang đậm không khí ấm áp của một buổi sum họp gia đình.
Con gái Cao Minh Đạt – Trúc Trương được bố mẹ diện cho trang phục như một công chúa nhỏ với váy xòe nhẹ nhàng, mũ ren điệu đà, thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài đáng yêu.
Cao Minh Đạt - Trúc Trương chúc con gái một đời an yên, mạnh khỏe. "Mong con luôn xinh đẹp, đáng yêu, ngoan ngoãn và có một cuộc đời thật hạnh phúc, đủ đầy", vợ chồng nam diễn viên bày tỏ.
Khoảnh khắc "ông bố bỉm sữa" nâng niu con gái đang ngủ say gây chú ý.
Ở cột mốc đầu đời, bé Dâu Tây gây thiện cảm với vẻ ngoài bụ bẫm, gương mặt tròn trịa, được nhận xét là thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ.
Dịp đầy tháng cũng là thời điểm cô nhóc lần đầu được bố mẹ cho lộ diện hoàn toàn.
Nhìn lại hành trình làm bố mẹ, vợ chồng Cao Minh Đạt vẫn nhớ như in những cảm xúc vỡ òa từ khoảnh khắc biết tin mang thai, quãng thời gian chờ đợi cho đến ngày con chào đời. Bé Dâu Tây sinh ra với cân nặng 3,7 kg, mang đến niềm hạnh phúc trọn vẹn cho tổ ấm nhỏ của vợ chồng nam diễn viên.
Sau sinh, Trúc Trương nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ nhan sắc tươi tắn, thần thái rạng rỡ. Sự quan tâm, đồng hành sát sao của Cao Minh Đạt trong suốt thai kỳ và sau khi vợ sinh con được xem là nguồn động viên tinh thần lớn, giúp cô nhanh chóng hồi phục.
Cuộc hôn nhân của Cao Minh Đạt và Trúc Trương từ lâu được công chúng ngưỡng mộ bởi sự bền bỉ, kín tiếng và chân thành. Sự xuất hiện của bé Dâu Tây không chỉ là món quà vô giá, mà còn là mảnh ghép hoàn thiện bức tranh hạnh phúc của gia đình nam diễn viên ở tuổi trung niên.
