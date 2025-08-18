Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, nhiều nơi ở miền Bắc mưa to đến rất to

Áp thấp nhiệt đới vẫn giật cấp 9 và chỉ cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 45km. Dự báo, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to, có nơi trên 300 mm.

Gia Đạt

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, hiện nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19.7 độ Vĩ Bắc; 107.6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 45km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất: Cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9. Dự báo: Trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

ap-thap-nhiet-doi-3-1869.jpg
Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Dự báo đến 10h ngày 19/8, áp thấp di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h, vị trí tại 21,8°N – 107,1°E (trên biên giới Việt Nam - Trung Quốc), gió cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm được xác định phía Bắc vĩ tuyến 18,5°N; phía Tây kinh tuyến 109,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn).

Về tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2-3,5m, biển động mạnh. Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc xoáy, gió mạnh, sóng lớn. Từ chiều nay đến đêm mai (19/8), phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Chiều và đêm nay, ở Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h). Từ ngày 20/8, mưa lớn trên các khu vực giảm dần. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngày 18/8, theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh, từ 13h hôm nay đã tạm ngừng cấp phép tàu xuất bến do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Theo đó, để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, Sở NN&MT đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, UBND các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động ra khơi.

Có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú và kết thúc công việc này trước 15h cùng ngày. Tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển, thời gian thực hiện từ 13h hôm nay. Kết thúc việc tạm ngừng cấp phép khi có bản tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
#áp thấp nhiệt đới #mưa to miền Bắc #giật cấp 9 #Thanh Hóa #Bạch Long Vĩ #mưa lớn

Bài liên quan

Xã hội

Thời tiết ngày 18/8: Áp thấp nhiệt đới vào vịnh Bắc Bộ, mưa lớn kéo dài

Dự báo chiều nay (18/8), áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ. Từ sáng nay đến sáng 20/8, miền Bắc hứng chịu mưa vừa, mưa to đến rất to.

Sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã đi vào khu vực phía nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc). Dự báo trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi qua đảo Hải Nam. Khoảng chiều nay, áp thấp nhiệt đới tiến vào vịnh Bắc Bộ.

Đến 1h ngày 19/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực bắc vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Xem chi tiết

Tri thức Cuộc sống Daily News

Tin tức 24h: Áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ vào Vịnh Bắc Bộ, Hà Nội có thể mưa to những hôm nào?

Theo các dự báo hiện tại, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ di chuyển về phía Vịnh Bắc Bộ, có khả năng đi vào đất liền nước ta. Kể cả khi không vào đất liền miền Bắc thì nó cũng gây mưa kéo dài và phức tạp. Dự báo những hôm nào Hà Nội sẽ mưa to và bao giờ mưa dông kết thúc?

Áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ vào Vịnh Bắc Bộ, Hà Nội có thể mưa to những hôm nào?

Vùng áp thấp đã đề cập trong một bản tin trước đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), được Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ ký hiệu là 91W.

Xem chi tiết

Quân sự

Hơn 16.000 chiến sĩ tổng hợp luyện diễu binh Quốc khánh 2/9 trong mưa

Chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Quân đội và Công an cùng dàn khí tài hùng hậu tham gia tổng hợp hợp luyện diễu binh lần thứ tư bất chấp mưa to.

img-0265.jpg
Sáng 16/8, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), các lực lượng Quân đội, Công an cùng hệ thống vũ khí, khí tài tham gia thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) tiến hành tổng hợp luyện lần thứ tư.
img-0408.jpg
Buổi tổng hợp luyện gồm hai phần: Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới