Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, nhiều nơi ở miền Bắc mưa to đến rất to

Áp thấp nhiệt đới vẫn giật cấp 9 và chỉ cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 45km. Dự báo, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to, có nơi trên 300 mm.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, hiện nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19.7 độ Vĩ Bắc; 107.6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 45km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất: Cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9. Dự báo: Trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Dự báo đến 10h ngày 19/8, áp thấp di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h, vị trí tại 21,8°N – 107,1°E (trên biên giới Việt Nam - Trung Quốc), gió cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm được xác định phía Bắc vĩ tuyến 18,5°N; phía Tây kinh tuyến 109,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn).

Về tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2-3,5m, biển động mạnh. Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc xoáy, gió mạnh, sóng lớn. Từ chiều nay đến đêm mai (19/8), phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Chiều và đêm nay, ở Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h). Từ ngày 20/8, mưa lớn trên các khu vực giảm dần. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngày 18/8, theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh, từ 13h hôm nay đã tạm ngừng cấp phép tàu xuất bến do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Theo đó, để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, Sở NN&MT đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, UBND các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy không đủ điều kiện hoạt động ra khơi.

Có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú và kết thúc công việc này trước 15h cùng ngày. Tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển, thời gian thực hiện từ 13h hôm nay. Kết thúc việc tạm ngừng cấp phép khi có bản tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới.

