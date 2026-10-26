Anh đặt thời hạn 1.000 ngày để chuẩn bị cho xung đột tiềm tàng

Bộ trưởng Quốc phòng Wes Streeting cho biết, nước Anh phải chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc xung đột tiềm tàng, đồng thời đặt ra thời hạn chuẩn bị 1.000 ngày.

Bộ trưởng Streeting gần đây cảnh báo các đối thủ có thể đủ năng lực tấn công nước Anh vào năm 2030, đồng nghĩa London chỉ còn hơn 1.000 ngày để củng cố quốc phòng, sẵn sàng phối hợp với đồng minh nếu xung đột xảy ra, theo truyền thông Anh.

“Chúng ta chỉ còn hơn 1.000 ngày để hoàn thành sứ mệnh của mình - cùng các đồng minh sẵn sàng chiến đấu và giành chiến thắng”, Bộ trưởng Streeting cho biết trong một bài đăng ngày 24/10.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting. Ảnh: Lauren Hurley/No 10 Downing Street/Wikimedia Commons.

Bộ trưởng Streeting cho biết ưu tiên hàng đầu của ông trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Anh vẫn là chuẩn bị cho đất nước trước nguy cơ một cuộc xung đột tiềm tàng. Ông đồng thời nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ Anh hiện nay trong việc đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng ở mức 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2030.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Anh ngày càng lo ngại về những mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Chính phủ Anh gần đây phát động chiến dịch "Hãy sẵn sàng", khuyến cáo người dân dự trữ thực phẩm, nước uống, chăn và radio để ứng phó các tình huống khẩn cấp, bao gồm tấn công mạng hoặc sự cố thời tiết nghiêm trọng. Theo hướng dẫn, các hộ gia đình nên chuẩn bị khả năng sinh hoạt ít nhất 3 ngày nếu hệ thống thanh toán điện tử và dịch vụ thiết yếu bị gián đoạn.

Theo thông tin công khai, chiến dịch này nhằm phòng ngừa kịch bản một cuộc tấn công mạng hoặc thời tiết khắc nghiệt làm tê liệt hạ tầng thiết yếu.

Cảnh báo của Chính phủ Anh được đưa ra sau khi nhiều trang web trên khắp thế giới phải ngừng hoạt động do hai công ty trí tuệ nhân tạo phát hiện một lỗ hổng an ninh mạng nghiêm trọng trong PHP, ngôn ngữ lập trình đang vận hành khoảng 70% số trang web hiện nay.