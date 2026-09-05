Kẻ gây ra vụ thảm án giết 3 mẹ con ở Đồng Nai bị cáo buộc hai tội danh

Nguyễn Đức Anh – kẻ gây ra vụ thảm án sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai bị cáo buộc hai tội danh Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 5/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Anh (SN 2005), để điều tra về tội “Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại Điều 123 và Điều 304 Bộ luật Hình sự”.

Nguyễn Đức Anh là nghi phạm gây ra vụ thảm án sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai hai ngày trước khiến dư luận phẫn nộ.

Nghi phạm Nguyễn Đức Anh

Điều tra xác định, ngày 3/9, xuất phát từ mâu thuẫn việc yêu đương tình ái giữa Nguyễn Đức Anh với Đ.T.P.A, sau khi uống rượu với một nhóm bạn, Đức Anh đã chuẩn bị hung khí nguy hiểm (dao Thái Lan) đến nhà Đ.T.P.A tại Bùi Chu, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai để giết Đ.T.P.A. Tuy nhiên, do nhà Đ.T.P.A khóa cửa nên Đức Anh không vào được.

Đức Anh đã trèo lên mái nhà cạy ô cửa giếng trời để đột nhập vào nhà. Lúc này anh Đ.V.R là bố của Đ.T.P.A nghe tiếng động, bật điện phát hiện và nói chuyện với Đức Anh, nhưng Đức Anh vẫn tiếp tục cạy ô cửa giếng trời và tuyên bố sẽ giết cả nhà Đ.T.P.A. Do sợ hãi nên anh Đ.V.R đã chốt chặt các cửa.

Không vào được nhà Đ.T.P.A, nên Đức Anh đã đột nhập vào nhà bên cạnh là nhà anh N.V.Q, SN 1986, rồi mở cửa tầng 2 đột nhập vào nhà.

Thấy động, anh Q ra kiểm tra phát hiện Đức Anh đang đi cầu thang xuống tầng trệt. Thấy anh Q, Đức Anh cầm dao lao vào tấn công. Sau đó, anh Q chạy xuống bếp lấy con dao chống trả lại nhưng bị Đức Anh đâm trọng thương nên vứt dao, mở cửa chạy ra đường. Lúc này, Đức Anh tiếp tục đuổi theo tấn công đến khi anh Q gục xuống đường.

Tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án.

Chưa dừng lại, Đức Anh quay vào nhà chốt cổng và xông vào phòng ngủ chém chị H.T.M (SN 1990) là vợ và 2 con của anh N.V.Q gồm N.T.H (SN 2015) và N.N.H, (SN 2025).

Thời điểm này, anh Đ.V.R đã gọi điện báo Công an xã Bình Minh. Chỉ sau 5 phút lực lượng Công an xã đã có mặt khống chế bắt giữ được Đức Anh.

Ngay sau khi nhận được tin báo xảy ra vụ chết người, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố, Công an xã Bình Minh phối hợp chặt chẽ với VKSND thành phố Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng và những người liên quan để điều tra làm rõ nội dung vụ việc.

Tại cơ quan Công an, Đức Anh đã khai nhận hành vi phạm tội và cho biết không quen biết và không mâu thuẫn với gia đình các nạn nhân.

Anh N.V.Q đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Thông tin từ bệnh viên cho biết, anh N.V.Q đã cơn nguy kịch.

Đại diện Ban Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự. Gia đình đã đưa thi thể các nạn nhân về quê tỉnh Nghệ An để mai táng.

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